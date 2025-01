Hamilton bate no segundo dia de testes com a Ferrari em Barcelona

Lewis Hamilton sofreu um acidente durante o segundo dia de testes da Ferrari com o carro de 2023 em Barcelona. O heptacampeão mundial já estava na final da atividade desta quarta-feira (29) quando perdeu o controle e bateu na barreira de pneus, por volta das 11h00 no horário local (07h00, em Brasília).

Hamilton deixou o carro sem ferimentos e sozinho, apesar do time de resgate ser chamado imediatamente para auxílio. O carro acabou sofrendo fortes danos na suspensão e em partes aerodinâmicas. Em seguida, o veículo foi guinchado de volta aos boxes.

Liderada pelo vice-chefe de equipe Jerome D’Ambrósio, a equipe analisa a telemetria para entender o que causou a saída de Lewis Hamilton na pista. A batida do inglês atrasou o cronograma do dia, já que assento, pedais e volantes do carro seriam substituídos para que Charles Leclerc testasse pela tarde em Montmeló.

A atividade privada em Barcelona é a segunda de Hamilton como piloto da Ferrari. Após estrear na quarta-feira passada (22) em Fiorano, na Itália, Lewis e Charles Leclerc viajaram para Barcelona para testar o carro de 2023, o mais recente permitido pela FIA segundo o rígido regulamento de testes particulares para as equipes.

A Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.