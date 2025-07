Campeã olímpica retorna ao Circuito de Vôlei de Praia após lesão

Ausente dos últimos compromissos devido a uma lesão muscular na coxa esquerda, a campeã olímpica Ana Patrícia volta às quadras ao lado de sua dupla Duda, pela quinta etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. As duas estreiam nesta sexta-feira (18), na fase de grupos da competição.

A última vez que Ana Patrícia entrou em quadra foi no dia 18 de maio, na final da etapa de Aracaju do Circuito Brasileiro. Na ocasião, a jogadora sentiu o posterior da coxa esquerda ainda em quadra e precisou abandonar a partida contra a dupla Verena e Kyce. Desde então, ela foi desfalque em dois eventos do Circuito Mundial de vôlei de praia: a etapa de Ostrava, na República Tcheca, e de Gstaad, na Suíça.

A cidade de Cuiabá, sede da quinta etapa do Circuito Brasileiro, traz boas lembranças para Ana Patrícia e Duda, já que as duas conquistaram o título na capital mato grossense em 2023.

— Em todos os lugares que estivemos, em todo o Brasil, fomos muito bem recebidas. O carinho das pessoas é maravilhoso e esperamos que em Cuiabá seja assim também. A energia do público é um combustível a mais para nós nesse retorno e esperamos conseguir fazer o nosso melhor no torneio - declarou Ana Patrícia.

Ana Patrícia e Duda competem em Cuiabá pelo Circuito Brasileiro (Foto: Divulgação/ CBV)

Outros destaques da competição

Além da dupla campeã olímpica, outros atletas se destacam na quinta etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia. Thamela e Vic, campeãs de duas etapas do Circuito Mundial nesta temporada e líderes do ranking global, têm presença confirmada no torneio, assim como os olímpicos Evandro/ Arthur, Carol Solberg/Rebecca e o campeão olímpico Alisson.

As etapas do Circuito Brasileiro são divididas em Top 16 e Aberto. O Top 16 é disputado pelas 13 principais duplas do ranking nacional, mais os campeões do Aberto na etapa anterior e duas duplas convidadas. Já o torneio Aberto é uma competição de desenvolvimento que vale pontos no ranking.