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Bruno Guimarães marca, Arsenal vira sobre o Leeds e encosta no Manchester City

Brasileiro sai do banco de reservas, balança as redes seis minutos depois e mantém o time colado na liderança

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
10/10/2026 10:51
Supervisionado porAndré Carbone,
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Bruno Guimarães com a torcida dos Gunners - (Foto: Adrian Dennis / AFP)
Bruno Guimarães com a torcida dos Gunners - (Foto: Adrian Dennis / AFP)

O Arsenal venceu o Leeds por 2 a 1, neste sábado (10), em partida válida pela 6ª rodada da Premier League. Com o resultado, os Gunners chegaram aos 15 pontos e encostaram no líder Manchester City. O grande nome do confronto foi o brasileiro Bruno Guimarães, que saiu do banco de reservas para marcar o gol da virada com apenas seis minutos em campo.

Este foi o segundo gol do meio-campista com a camisa da equipe londrina, ambos anotados após sair do banco e decisivos para garantir vitórias dos Gunners. O primeiro tento do brasileiro havia sido marcado no dia 12 de setembro, de pênalti, no triunfo por 2 a 0 sobre o Sunderland.

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Como foi a partida?

O primeiro tempo terminou empatado em 0 a 0. Apesar da igualdade no placar, a etapa inicial foi movimentada. Atuando como mandante, o Arsenal dominou a posse de bola com mais de 60%, mas criou apenas uma grande chance, contra duas do Leeds, que ainda não havia perdido na competição.

Na etapa final, o panorama mudou rapidamente. O Leeds abriu o placar aos 10 minutos, com James Justin. A reação do time comandado por Mikel Arteta, no entanto, foi fulminante: em um intervalo de oito minutos, os donos da casa buscaram a virada.

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O gol de empate dos Gunners foi anotado por Riccardo Calafiori, aos 18 minutos. Um minuto depois, Bruno Guimarães foi a campo. O brasileiro precisou de apenas seis minutos para receber belo passe de Myles Lewis-Skelly, após jogada trabalhada, e estufar as redes para selar a vitória.

Com o triunfo, o Arsenal igualou os mesmos 15 pontos do Manchester City na tabela. A equipe de Manchester, porém, tem um jogo a menos e entra em campo neste domingo (11), quando enfrenta o Liverpool, fora de casa, às 12h30 (de Brasília).

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ArBruno Guimarães com a torcida dos Gunners - (Foto: Adrian Dennis / AFP)
ArBruno Guimarães com a torcida dos Gunners - (Foto: Adrian Dennis / AFP)
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