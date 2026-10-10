Bruno Guimarães marca, Arsenal vira sobre o Leeds e encosta no Manchester City
Brasileiro sai do banco de reservas, balança as redes seis minutos depois e mantém o time colado na liderança
O Arsenal venceu o Leeds por 2 a 1, neste sábado (10), em partida válida pela 6ª rodada da Premier League. Com o resultado, os Gunners chegaram aos 15 pontos e encostaram no líder Manchester City. O grande nome do confronto foi o brasileiro Bruno Guimarães, que saiu do banco de reservas para marcar o gol da virada com apenas seis minutos em campo.
Este foi o segundo gol do meio-campista com a camisa da equipe londrina, ambos anotados após sair do banco e decisivos para garantir vitórias dos Gunners. O primeiro tento do brasileiro havia sido marcado no dia 12 de setembro, de pênalti, no triunfo por 2 a 0 sobre o Sunderland.
Como foi a partida?
O primeiro tempo terminou empatado em 0 a 0. Apesar da igualdade no placar, a etapa inicial foi movimentada. Atuando como mandante, o Arsenal dominou a posse de bola com mais de 60%, mas criou apenas uma grande chance, contra duas do Leeds, que ainda não havia perdido na competição.
Na etapa final, o panorama mudou rapidamente. O Leeds abriu o placar aos 10 minutos, com James Justin. A reação do time comandado por Mikel Arteta, no entanto, foi fulminante: em um intervalo de oito minutos, os donos da casa buscaram a virada.
O gol de empate dos Gunners foi anotado por Riccardo Calafiori, aos 18 minutos. Um minuto depois, Bruno Guimarães foi a campo. O brasileiro precisou de apenas seis minutos para receber belo passe de Myles Lewis-Skelly, após jogada trabalhada, e estufar as redes para selar a vitória.
Com o triunfo, o Arsenal igualou os mesmos 15 pontos do Manchester City na tabela. A equipe de Manchester, porém, tem um jogo a menos e entra em campo neste domingo (11), quando enfrenta o Liverpool, fora de casa, às 12h30 (de Brasília).
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