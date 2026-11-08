Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Evanilson marca pelo quarto jogo seguido em vitória do Bournemouth

Atacante brasileiro vive bom momento na Premier League

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
08/11/2026 13:37
Favorite o Lance! no Google
Evanilson em campo pelo Team Vitality, ao lado de companheiro, em jogo de futebol num estádio lotado.
Evanilson comemora gol pelo Bournemouth (Foto: Divulgação)

O atacante Evanilson segue em grande fase na Inglaterra. Neste domingo (8), o brasileiro voltou a balançar as redes e foi um dos destaques da vitória do Bournemouth por 2 a 1 sobre o Ipswich Town, fora de casa, pela Premier League. O gol foi o quarto consecutivo do camisa 9, que também alcançou uma marca inédita na história do clube.

➡️Com gol relâmpago de Evanilson, Bournemouth bate Ipswich pela Premier League

O brasileiro precisou de apenas cinco minutos para deixar sua marca. Após pressionar o goleiro adversário, Evanilson recuperou a bola e finalizou para abrir o placar. No segundo tempo, Davis marcou contra e ampliou a vantagem dos visitantes. Clarke, em cobrança de pênalti, descontou para o Ipswich Town.

continua após a publicidade

Além da sequência individual, o Bournemouth também atravessa um período positivo. O resultado representou a oitava vitória consecutiva da equipe, considerando todas as competições: quatro pela Premier League, três pela Europa League e uma pela Copa da Liga Inglesa.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Evanilson alcança marca histórica pelo Bournemouth

O momento do atacante brasileiro também é traduzido pelos números. Nos últimos oito compromissos, Evanilson marcou sete gols e distribuiu duas assistências. Na Premier League, são cinco gols e quatro passes para gol, totalizando nove participações diretas em gols.

Com esses números, o brasileiro divide a liderança desse fundamento no Campeonato Inglês com Erling Haaland, do Manchester City, que também soma nove participações, todas em gols.

continua após a publicidade

Evanilson ainda estabeleceu um recorde com a camisa do Bournemouth: tornou-se o primeiro jogador da história do clube a marcar em cinco partidas consecutivas pela Premier League.

Após mais uma atuação decisiva, o atacante comemorou a fase individual e destacou a importância do trabalho coletivo para a sequência positiva da equipe.

continua após a publicidade

— É até difícil achar palavras para descrever tudo o que estou vivendo. É um momento especial, de muita confiança e que acaba sendo refletido dentro de campo. Quando a gente se sente bem, feliz, e entrega o máximo no trabalho, as coisas acontecem naturalmente. Muito feliz por tudo, tanto pelo meu momento pessoal quanto pelo de toda a equipe — afirmou.

O brasileiro também ressaltou a satisfação em contribuir de diferentes maneiras para o desempenho do Bournemouth.

— Marcar gols é sempre especial, principalmente para o atacante, mas também estou podendo contribuir com assistências para meus companheiros, e isso mostra o nosso trabalho coletivo. Vivemos uma sequência muito positiva, onde os resultados estão acontecendo e sabemos que precisamos nos manter focados para manter essa pegada — completou.

continua após a publicidade
Evanilson celebra com companheiros do Bournemouth durante a partida.
Evanilson comemora gol pelo Bournemouth (Foto: Divulgação)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Evanilson celebra com companheiro, camisa branca e logotipo Vitality, em campo durante a partida.

Futebol Internacional

Com gol relâmpago de Evanilson, Bournemouth bate Ipswich pela Premier League

Há 8 minutos
Serie A TIM 2026/2027 - Internazionale x Como

Onde Assistir

Internazionale x Como: onde assistir, horário e escalações

Há 7 horas
Serie A TIM 2026/2027 - Fiorentina x Juventus

Onde Assistir

Fiorentina x Juventus: onde assistir, horário e escalações

Há 8 horas
Premier League 2026/2027 - Manchester United x Aston Villa

Onde Assistir

Manchester United x Aston Villa: onde assistir, horário e escalações

Há 8 horas
Premier League 2026/2027 - Crystal Palace x Liverpool

Onde Assistir

Crystal Palace x Liverpool: onde assistir, horário e escalações

Há 8 horas
Premier League 2026/2027 - Sunderland x Chelsea

Onde Assistir

Sunderland x Chelsea: onde assistir, horário e escalações

Há 8 horas
Mais LANCE!
Serie A TIM 2026/2027 - Genoa x Milan

Genoa x Milan: onde assistir, horário e escalações

(Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (08/11/2026)

Franco Colapinto é torcedor do Boca Juniors

Em Interlagos, para a F1, Colapinto celebra título do Boca Juniors

Roger Flores, comentarista da Globo (Foto: Reprodução)

Roger Flores critica declaração de Raphinha sobre Ancelotti: 'Não dá'

PSG x Troyes: Zabarnyi celebra; um levanta o dedo, sorrindo (THOMAS SAMSON/AFP)

PSG bate Troyes pela Ligue 1 e chega à 11ª vitória seguida

Merentiel e Enner Valencia beijando a taça, comemorando título da Liga Argentina

Com gol de Enner Valencia no fim, Boca Juniors é campeão da Liga Argentina

Mbappé do Real Madrid celebra, apontando, durante duelo contra Valencia pela La Liga (JOSE JORDAN / AFP)

Mbappé marca, e Real Madrid goleia Valencia fora na La Liga

Bitello (nº10) celebra com colegas de time de uniforme preto em campo.

Ex-Grêmio vive boa fase na Rússia e se destaca pelo Dínamo de Moscou

Pedro Felipe, jogador de futebol, camisa verde e branca, sentado com o logotipo do Racing ao fundo.

Ex-Palmeiras, Pedro Felipe completa 90 minutos pela primeira vez na LaLiga após ascensão na Europa

Martin Ødegaard, Arsenal, celebra gol em partida da Premier League.

Com gol de Odegaard, Arsenal bate o Hull City e amplia vantagem na liderança

Jogadores do Racing Santander se abraçam em celebração durante a partida, torcida ao fundo.

Racing Santander vira sobre o Málaga fora de casa e mantém pressão na La Liga; veja os gols

Dois jogadores com camisa branca e detalhes azuis, logo Red Bull, números 19 e 9, em campo diante de torcedores.

Leeds surpreende o Tottenham e vence com gol decisivo de Okafor na Premier League

La Liga 2026/2027 - Atlético de Madrid x Barcelona

Atlético de Madrid x Barcelona: onde assistir, horário e escalações