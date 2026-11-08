Evanilson marca pelo quarto jogo seguido em vitória do Bournemouth

O atacante Evanilson segue em grande fase na Inglaterra. Neste domingo (8), o brasileiro voltou a balançar as redes e foi um dos destaques da vitória do Bournemouth por 2 a 1 sobre o Ipswich Town, fora de casa, pela Premier League. O gol foi o quarto consecutivo do camisa 9, que também alcançou uma marca inédita na história do clube.

➡️Com gol relâmpago de Evanilson, Bournemouth bate Ipswich pela Premier League

O brasileiro precisou de apenas cinco minutos para deixar sua marca. Após pressionar o goleiro adversário, Evanilson recuperou a bola e finalizou para abrir o placar. No segundo tempo, Davis marcou contra e ampliou a vantagem dos visitantes. Clarke, em cobrança de pênalti, descontou para o Ipswich Town.

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Além da sequência individual, o Bournemouth também atravessa um período positivo. O resultado representou a oitava vitória consecutiva da equipe, considerando todas as competições: quatro pela Premier League, três pela Europa League e uma pela Copa da Liga Inglesa.

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Evanilson alcança marca histórica pelo Bournemouth

O momento do atacante brasileiro também é traduzido pelos números. Nos últimos oito compromissos, Evanilson marcou sete gols e distribuiu duas assistências. Na Premier League, são cinco gols e quatro passes para gol, totalizando nove participações diretas em gols.

Com esses números, o brasileiro divide a liderança desse fundamento no Campeonato Inglês com Erling Haaland, do Manchester City, que também soma nove participações, todas em gols.

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Evanilson ainda estabeleceu um recorde com a camisa do Bournemouth: tornou-se o primeiro jogador da história do clube a marcar em cinco partidas consecutivas pela Premier League.

Após mais uma atuação decisiva, o atacante comemorou a fase individual e destacou a importância do trabalho coletivo para a sequência positiva da equipe.

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— É até difícil achar palavras para descrever tudo o que estou vivendo. É um momento especial, de muita confiança e que acaba sendo refletido dentro de campo. Quando a gente se sente bem, feliz, e entrega o máximo no trabalho, as coisas acontecem naturalmente. Muito feliz por tudo, tanto pelo meu momento pessoal quanto pelo de toda a equipe — afirmou.

O brasileiro também ressaltou a satisfação em contribuir de diferentes maneiras para o desempenho do Bournemouth.

— Marcar gols é sempre especial, principalmente para o atacante, mas também estou podendo contribuir com assistências para meus companheiros, e isso mostra o nosso trabalho coletivo. Vivemos uma sequência muito positiva, onde os resultados estão acontecendo e sabemos que precisamos nos manter focados para manter essa pegada — completou.

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Evanilson comemora gol pelo Bournemouth (Foto: Divulgação)

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