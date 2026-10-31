Chelsea e Manchester United se enfrentaram neste sábado (31), às 9h30 (de Brasília), em Stamford Bridge, pela nona rodada da Premier League. O clássico contou com uma vitória contundente dos Blues de Xabi Alonso pelo placar de 2 a 0. Rogers e Palmer fizeram para os mandantes. O brasileiro Estêvão teve dois gols anulados no confronto.

O ex-Palmeiras e craque dos Blues iniciou o jogo como titular, o que vinha sendo pedido por grande parte da torcida inglesa. Com poucos minutos em campo, o atacante já está repercutindo fortemente nas redes sociais após balançar as redes; no entanto, estava em condições irregulares.

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Estêvão bem em Chelsea x Manchester United

Tradução: Estêvão tem sido o melhor atacante em campo até agora. Não é de se admirar que os torcedores do Chelsea estejam pedindo que ele seja titular.

Tradução: Estêvão William é uma gema.

Tradução: Não acredito que o Alonso tinha o Estevão em "Alcatraz" esse tempo todo. Que craque! Ele já esteve em todos os lugares até agora neste jogo.

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Tradução: Estêvão começou muito bem neste jogo. Espero que continue.

Estêvão abre o placar em Chelsea x United mas estava impedido (Foto: Reprodução/Instagram)

Xabi abre o jogo sobre rumores de saída do ex-Palmeiras

Técnico do Chelsea, Xabi Alonso abriu o jogo sobre uma possível saída de Estêvão, ex-Palmeiras, na janela de transferências de janeiro. Em coletiva, o treinador espanhol também revelou que o jogador se sente frustrado com a falta de oportunidades no início da temporada.

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- Não, não há discussões sobre isso (saída do Chelsea). É claro (que está frustrado). Não é segredo que todo jogador quer estar no campo, jogando. E se qualquer jogador não estiver tendo minutos suficientes é minha decisão. Tenho que ser responsabilizado se eles não estiverem felizes como poderiam estar. E Estêvão está treinando, tem boa atitude.

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Na coletiva, Xabi Alonso garantiu que Estêvão deve receber minutos no duelo contra o Manchester United, pela Premier League. Além disso, o espanhol fez questão de amenizar a situação do brasileiro ao dizer que há muitos jogos ao longo da temporada para que o camisa 41 seja aproveitado e volte a brilhar.

- Ele jogará. A temporada é longa e haverá momentos para todos. É um processo para o time, para o Estêvão, para mim, mas tenho certeza que ele terá jogos e minutos na temporada. Não tem sido sobre atitude, mas sobre os contextos das partidas, sobre o início da temporada. Ele será muito importante.

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Nos últimos dias, Xabi Alonso foi muito questionado e criticado por não utilizar o ex-Palmeiras na eliminação do Chelsea para o Liverpool na Copa da Liga Inglesa. O brasileiro tem apenas oito jogos, sendo seis iniciando do banco de reservas.