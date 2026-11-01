Estrangeiros reagem à atuação de Rayan em jogo da Premier League: 'Chocante'
Ex-Vasco foi titular na partida contra o Leeds
Durante o duelo entre Bournemouth e Leeds neste sábado (31), pela Premier League, a atuação de Rayan virou assunto entre torcedores estrangeiros. O brasileiro revelado pelo Vasco foi titular e, na maioria das avaliações, foi elogiado por sua exibição na vitória por 2 a 0.
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Com o resultado, o time chegou a três vitórias seguidas na competição, soma 12 pontos e figura na sétima colocação, à frente de equipes como Tottenham e Manchester United.
Veja alguns comentários:
Tradução: Cara, o Rayan deu um toque para desviar, foi pelo caminho longo e ainda assim chegou na bola. Ele é simplesmente chocante.
Tradução: Realmente acho que o Rayan jogou muito bem na defesa nos últimos 10 minutos em que esteve em campo.
Tradução: Rayan ainda precisa realizar seu potencial. BGD e Kroupi por favor.
Tradução: Nos salve, Rayan
Evanílson marcou na partida
Com o gol anotado no duelo diante do Leeds, Evanilson atingiu a marca de cinco gols marcados em seus últimos seis compromissos pelo Bournemouth. O centroavante balançou as redes contra o Chelsea, Sturm Graz, Sunderland e Manchester United, passando em branco apenas no embate frente ao Milan antes de voltar a castigar a meta adversária no jogo de hoje.
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O desempenho reforça a importância tática e técnica do brasileiro na engrenagem dos Cherries. Na atual temporada europeia, Evanilson já acumula quatro gols e quatro assistências com a camisa do clube britânico, consolidando-se como uma das principais referências ofensivas da equipe.
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