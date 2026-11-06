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Jogador do Newcastle é abordado por seis viaturas após ser visto com arco e flechas

Lateral bósnio teve equipamento apreendido após abordagem policial na Inglaterra

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
06/11/2026 16:55
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
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País de Gales x Bósnia e Herzegovina - Amar Dedic (Foto: DiaEsportivo/Folhapress)
Amar Dedic, do Newcastle, foi abordado pela polícia após ser visto com arco e flechas na Inglaterra (Foto: DiaEsportivo / Folhapress)

O lateral-direito Amar Dedic, do Newcastle, protagonizou uma situação inusitada na Inglaterra. O jogador de 24 anos mobilizou seis viaturas policiais após ser visto carregando um arco e flechas em uma região rural da cidade, na última quarta-feira (4). As informações são do jornal britânico Daily Mail.

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Jogador em uniforme roxo controla a bola em campo durante a partida, torcedores ao fundo.
Amar Dedic, do Newcastle, foi abordado pela polícia após ser visto com arco e flechas na Inglaterrara 30. (Foto: Aidan Hunter / Action Plus / DiaEsportivo / Folhapress)

O episódio aconteceu nas proximidades de um reservatório localizado na Military Road, na região de Harlow Hill. Dedic caminhava acompanhado de um amigo quando moradores perceberam que os dois carregavam o equipamento e decidiram acionar as autoridades.

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Após receberem a denúncia, policiais iniciaram buscas pela região e localizaram o veículo em que o jogador estava, na área de Darras Hall. O carro foi abordado e revistado pelos agentes, que encontraram e apreenderam o arco e as flechas.

Apesar da mobilização, Dedic e seu acompanhante foram liberados após prestarem esclarecimentos. Segundo as informações divulgadas, o material seria utilizado para fins recreativos e não representava uma ameaça à população.

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Polícia explica abordagem a jogador do Newcastle

Em comunicado enviado ao Daily Mail, a polícia local confirmou a ocorrência e detalhou as circunstâncias que levaram à abordagem do lateral bósnio.

— Pouco depois das 13h55 de quarta-feira, recebemos uma denúncia de dois homens carregando um arco e flechas enquanto caminhavam por uma trilha perto do reservatório na Military Road, na área de Harlow Hill — informou a corporação.

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Os agentes também confirmaram que o equipamento foi apreendido depois que o veículo foi localizado em outra região da cidade.

— Os policiais compareceram ao local e, posteriormente, abordaram um veículo na área de Darras Hall e apreenderam um arco e flechas. Até o momento, entende-se que eram para uso recreativo e não representavam ameaça ao público. As investigações estão em andamento — completou a polícia.

A apreensão ocorreu em meio às restrições relacionadas à caça na região. Apesar disso, as autoridades não informaram a aplicação de qualquer punição ao jogador até o momento.

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De acordo com o jornal inglês, o Newcastle não pretende aplicar sanções disciplinares a Amar Dedic pelo episódio.

Quem é Amar Dedic, jogador envolvido no incidente?

Aos 24 anos, Amar Dedic é lateral-direito da Seleção da Bósnia e Herzegovina e integra o elenco do Newcastle, da Premier League.

O defensor disputou a última Copa do Mundo por seu país e chegou ao futebol inglês após passagem pelo Benfica, de Portugal.

O Newcastle investiu cerca de 30 milhões de libras na contratação do jogador, que passou a integrar o projeto esportivo da equipe inglesa.

Apesar da repercussão do incidente, a abordagem policial não resultou na detenção do atleta. As autoridades seguem investigando as circunstâncias relacionadas ao transporte e à utilização do equipamento.

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