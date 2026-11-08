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Com gol relâmpago de Evanilson, Bournemouth bate Ipswich pela Premier League

Brasileiro ajudou o time a vencer na 10ª rodada do Inglês

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
08/11/2026 13:29
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Evanilson celebra com companheiro, camisa branca e logotipo Vitality, em campo durante a partida.
O atacante brasileiro Evanilson, do Bournemouth, comemora seu gol ao lado do companheiro de equipe Álvaro Rodríguez durante a partida contra o Sparta Praga, pela Liga Europa, em Praga, na República Tcheca, em 5 de novembro de 2026. (Foto: Michal Cizek/AFP)

O Bournemouth venceu o Ipswich Town por 2 a 1 neste domingo (8), no Portman Road, pela 10ª rodada da Premier League 2026/2027. Evanilson abriu o placar para os visitantes, Leif Davis marcou contra no início do segundo tempo e Jack Clarke descontou de pênalti para os mandantes.

Com o resultado, o Bournemouth chegou aos 15 pontos e assumiu a sétima posição na tabela. O Ipswich, por sua vez, permaneceu com 11 pontos, na 14ª colocação.

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Como foi Ipswich Town x Bournemouth

Primeiro tempo

O Bournemouth precisou de apenas cinco minutos para abrir o placar. Evanilson recebeu a oportunidade dentro da área e finalizou de pé direito, no canto inferior esquerdo, para colocar os visitantes em vantagem.

Depois do gol, o Ipswich tentou reagir e buscou espaços para chegar ao ataque. As duas equipes criaram oportunidades, mas não conseguiram alterar o marcador antes do intervalo. Aos 42 minutos, Adam Smith, Julio Enciso e Marcus Tavernier receberam cartões amarelos.

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Segundo tempo

O Bournemouth ampliou a vantagem logo no primeiro minuto da etapa final. Aos 46, Leif Davis marcou contra e deixou os visitantes com dois gols de vantagem.

O Ipswich tentou reagir e diminuiu aos 73 minutos. Jack Clarke cobrou pênalti e converteu, recolocando os donos da casa na partida. Apesar da pressão nos minutos finais, a equipe não conseguiu buscar o empate.

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Nos acréscimos, o Bournemouth ainda teve uma oportunidade com Álvaro Rodríguez, que finalizou de dentro da área, mas parou na defesa do goleiro. O placar permaneceu em 2 a 1 para os visitantes.

Visão do Lance!

Deu aula 👍 Evanilson foi decisivo para o Bournemouth. O atacante brasileiro abriu o placar logo no início da partida e deu o primeiro passo para a vitória fora de casa.

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Próximos jogos

O Bournemouth volta a campo contra o Nottingham Forest. Já o Ipswich Town enfrenta o Tottenham na sequência da Premier League.

Escalações

Ipswich Town

Técnico: G. O'Neil

Christian Walton; Leif Davis, Issa Diop, Dara O'Shea e A. Ouattara; Exequiel Palacios, Florentino, Jaden Philogene, Julio Enciso e Daizen Maeda; Emersonn.

Entraram: C. Akpom, Jack Clarke, Zian Flemming e Abdul Fatawu.

Bournemouth

Técnico: M. Rose

Đ. Petrović; Adrien Truffert, António Silva, James Hill e Adam Smith; Ryan Christie, Tyler Adams, Marcus Tavernier, Justin Kluivert e Rayan; Evanilson.

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Entraram: Amine Adli, Lewis Cook, Bafodé Diakité, Junior Kroupi e Álvaro Rodríguez.

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Evanilson em campo pelo Team Vitality, ao lado de companheiro, em jogo de futebol num estádio lotado.

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