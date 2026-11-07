Com gol de Odegaard, Arsenal bate o Hull City e amplia vantagem na liderança
Martin Ødegaard aproveitou rebote na área para garantir a vitória dos Gunners no Emirates Stadium; veja como foi o confronto
O Arsenal venceu o Hull City por 1 a 0 neste sábado (7), no Emirates Stadium, em partida válida pela 10ª rodada da Premier League 2026/2027. O gol da vitória foi marcado por Martin Odegaard, aos 27 minutos do segundo tempo (72 minutos de jogo).
Como foi o jogo entre Arsenal e Hull City
Primeiro tempo
O Arsenal encontrou dificuldades para superar a marcação do Hull City na primeira etapa. Apesar de ter mais posse de bola, a equipe comandada por Mikel Arteta não conseguiu transformar o domínio em chances claras de gol.
Kai Havertz desperdiçou uma oportunidade cara a cara com o goleiro, enquanto Christos Tzolis também teve chances de abrir o placar. Do outro lado, Elliot Stroud levou perigo e obrigou David Raya a fazer uma boa defesa. O Hull City conseguiu dificultar as ações ofensivas dos donos da casa e segurou o empate até o intervalo.
Segundo tempo
Na volta do intervalo, o Arsenal aumentou a pressão em busca do gol. A insistência foi recompensada aos 72 minutos, quando Noni Madueke finalizou e obrigou Konstantinos Tzolakis a defender. No rebote, Martin Ødegaard apareceu para completar e balançar as redes.
Depois de abrir o placar, o Arsenal administrou a vantagem e promoveu mudanças na equipe. O Hull City também mexeu no time, mas não conseguiu encontrar espaços para buscar o empate. A equipe visitante ainda recebeu cinco cartões amarelos ao longo da partida.
Com o resultado, o Arsenal garantiu mais três pontos e manteve a liderança da Premier League.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡 Martin Ødegaard foi decisivo ao aproveitar o rebote de uma finalização de Noni Madueke e marcar o único gol da partida.
Deu aula 👍 Martin Ødegaard chamou a responsabilidade em um jogo complicado para o Arsenal e garantiu a vitória dos donos da casa.
Ficou abaixo 📉 O Hull City teve dificuldades para construir jogadas ofensivas e pouco ameaçou o gol defendido por David Raya na segunda etapa.
Arsenal
Técnico: Mikel Arteta
David Raya, Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhães, Ezri Konsa, Jurriën Timber, Bruno Guimarães, Declan Rice, Christos Tzolis, Martin Ødegaard, Noni Madueke, K. Havertz.
Entraram: Eberechi Eze, Viktor Gyökeres, P. Hincapié, Mikel Merino, Martín Zubimendi.
Hull City
Técnico: S. Jakirović
K. Tzolakis, Nobel Mendy, John Egan, Semi Ajayi, Elliot Stroud, Lewie Coyle, Regan Slater, Lucas Gourna-Douath, Tim Iroegbunam, Oliver McBurnie, Mohamed-Ali Cho.
Entraram: J. Gelhardt, R. Giles, L. Herrington, Christos Mouzakitis, Brooke Norton-Cuffy.
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