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Ex-Flamengo quer voltar à Premier League e mira títulos

Vítor Pereira relembrou a demissão do Nottingham Forest e projetou retorno ao futebol inglês.

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
02/11/2026 10:15
Supervisionado porGustavo Loio,
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Técnico do Flamengo à beira do campo durante Fluminense x Flamengo, Final Carioca 2023
Vítor Pereira, que comandou o Flamengo entre janeiro e abril de 2023, afirmou que deseja voltar ao futebol inglês (Foto: Armando Paiva / Lance!)

Vítor Pereira não esconde o desejo de retornar ao futebol inglês. Após deixar o comando do Nottingham Forest de maneira inesperada no fim da última temporada, o treinador português afirmou que espera uma nova oportunidade na Premier League. Em entrevista ao portal The Athletic, o ex-técnico do Flamengo também relembrou os bastidores de sua demissão e criticou a forma como foi comunicado sobre a decisão.

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O português contou que foi surpreendido pela saída, especialmente porque já trabalhava no planejamento da pré-temporada e não havia recebido sinais de que a diretoria pretendia encerrar o vínculo. Apesar da insatisfação com a maneira como tudo aconteceu, Vítor Pereira afirmou que compreende o direito do clube de escolher outro profissional.

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— Foi uma surpresa completa. Nunca ouvi nada que me fizesse sentir ou pensar que eles não estavam contando comigo. No final, eles tinham o direito de decidir o que queriam para o clube, e eu aceito isso. Mas a única coisa que não foi correta foi como eles fizeram isso. Foi a única coisa que não foi justa — declarou.

A demissão foi comunicada por e-mail, pouco antes do fim do prazo, quando o treinador já havia organizado os trabalhos para a temporada seguinte. Vítor Pereira afirmou que teria compreendido melhor a decisão caso tivesse sido informado diretamente sobre a intenção da diretoria.

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— Enviar um e-mail dois minutos antes da meia-noite, quando tínhamos organizado tudo para a pré-temporada... Se você tivesse me dito: 'Vítor, apesar de você ter organizado tudo, temos outra possibilidade...', tudo bem, é futebol — acrescentou.

Vítor Pereira descarta rótulo de 'bombeiro' e mira títulos na Inglaterra

Mesmo com a saída conturbada, o treinador não descarta voltar a trabalhar na Inglaterra. Vítor Pereira também rejeitou a ideia de ser um profissional especializado apenas em assumir equipes ameaçadas pelo rebaixamento e destacou que pretende disputar títulos em seu próximo desafio.

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Vitor Pereira em sua estreia pelo Nottingham Forest contra o Fenerbahce, pela Europa League
Ex-técnico do Flamengo, Vítor Pereira relembrou a demissão do Nottingham Forest e falou sobre o desejo de voltar ao futebol inglês (Foto: Yasin Akgul / AFP)

Durante a entrevista, o português resumiu sua relação com os dois países em uma frase bem-humorada, ao comentar que aguarda uma nova oportunidade no futebol inglês.

— Portugal é para viver e Inglaterra é para trabalhar. Estou esperando a chuva para começar a trabalhar — afirmou.

No Nottingham Forest, Vítor Pereira participou da campanha que manteve a equipe na Premier League e levou o clube às semifinais da Liga Europa. Ainda assim, acabou desligado ao fim da temporada. Oliver Glasner, que deixou o Crystal Palace naquele período, foi apontado como seu substituto.

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O treinador português teve uma passagem pelo Flamengo entre janeiro e abril de 2023. Agora, busca um novo projeto no futebol inglês, com o objetivo declarado de brigar por títulos.

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