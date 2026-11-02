Richarlison anuncia nas redes que será pai novamente: 'Agora somos quatro'
Atacante do Tottenham terá outra criança com Amanda Araújo
O atacante Richarlison usou suas redes sociais neste domingo (1º) para revelar que a família vai aumentar. O jogador do Tottenham, da Premier League, compartilhou um registro ao lado da esposa, Amanda Araújo, e do primogênito, Richarlison Jr., para comemorar a novidade com a legenda: "Agora somos quatro".
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O atleta ganhou o carinhoso apelido de "pai do bebê" na internet a partir de uma brincadeira em família que acabou viralizando. A história teve início com as postagens de Eduardo Daibert, irmão de Amanda, referindo-se ao sobrinho apenas como "bebê". Quando o público identificou a paternidade do garoto, o apelido pegou e se estendeu a Amanda, chamada de "ex-grá" (abreviação de ex-grávida), e ao próprio Eduardo, batizado como "tio do bebê".
Veja a publicação do casal:
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As negociações do Vasco para contratar Richarlison chegaram ao fim em setembro, último dia da janela de transferências. O atacante não foi convencido a assinar um contrato mais longo com o Cruz-Maltino, e o negócio acabou não sendo concluído.
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A intenção de Richarlison era firmar um vínculo apenas até o fim do ano. Após esse período, o jogador gostaria de ter o controle sobre o próprio destino e decidir os próximos passos da carreira.
O Vasco chegou a avançar nas tratativas com o Tottenham para a contratação em definitivo do atacante. As conversas com o clube inglês estavam avançando, mas a falta de acordo com Richarlison sobre a duração do contrato impediu a conclusão da operação.
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