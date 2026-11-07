Leeds surpreende o Tottenham e vence com gol decisivo de Okafor na Premier League
Equipe de Daniel Farke vence por 1 a 0 em Elland Road e conquista três pontos na 10ª rodada do Campeonato Inglês
O Leeds United venceu o Tottenham por 1 a 0 neste sábado (7), no Elland Road, em partida válida pela 10ª rodada da Premier League 2026/2027. O gol da vitória foi marcado por Noah Okafor, aos 33 minutos do segundo tempo, garantindo os três pontos para a equipe comandada por Daniel Farke.
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Como foi o jogo entre Leeds United e Tottenham
Primeiro tempo
O Tottenham começou com maior posse de bola, mas foi o Leeds quem criou as primeiras oportunidades. Ao Tanaka e Ethan Ampadu levaram perigo ao gol adversário, pararam nas defesas do goleiro Antonín Kinský.
A equipe visitante respondeu com finalizações de Omar Marmoush e Mohammed Kudus. Marmoush também teve uma oportunidade pelo alto, mas não conseguiu acertar o alvo. Do outro lado, Lukas Nmecha obrigou o goleiro do Tottenham a trabalhar.
Aos 42 minutos, o Tottenham precisou fazer uma alteração por lesão: Dominic Solanke entrou na vaga de Mathys Tel. Apesar das oportunidades dos dois lados, as equipes foram para o intervalo com o placar zerado.
Segundo tempo
O Leeds voltou do intervalo com Melvin Bard no lugar de Gabriel Gudmundsson e manteve a postura ofensiva. Dominic Calvert-Lewin e Nico Elvedi tiveram oportunidades, mas não conseguiram abrir o placar.
O Tottenham também promoveu mudanças aos 19 minutos, com as entradas de Conor Gallagher, Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur. Mesmo com as alterações, os visitantes encontraram dificuldades para controlar as investidas do adversário.
Aos 33 minutos, Daniel Farke colocou Noah Okafor e Harry Wilson em campo. A mudança surtiu efeito rapidamente: cinco minutos depois, Okafor recebeu a oportunidade e finalizou no canto inferior esquerdo para marcar o gol que definiu a partida.
Depois de abrir o placar, o Leeds seguiu defendendo a vantagem. O Tottenham tentou buscar o empate, mas não conseguiu superar a defesa dos donos da casa. Nos acréscimos, Ilia Gruev e Joe Rodon também entraram na equipe mandante para os minutos finais.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡: A entrada de Noah Okafor foi determinante para o resultado. Acionado aos 33 minutos da etapa final, o atacante precisou de apenas cinco minutos para marcar o gol da vitória do Leeds, que conseguiu segurar a vantagem diante das tentativas de reação do Tottenham.
✅ FICHA TÉCNICA
Leeds United x Tottenham
🏆 Premier League 2026/2027 – 10ª rodada
📆 Quarta-feira (7), às 9h30 (de Brasília)
📍 Local: Elland Road, Leeds, West Yorkshire
🥅 Gols: Noah Okafor (LEE), 78'/2ºT (1-0)
🟨 Cartões amarelos: Micky van de Ven (TOT); Sean Longstaff (LEE); Pedro Porro (TOT); Noah Okafor (LEE); Sandro Tonali (TOT)
Leeds United
Técnico: D. Farke
J. Trafford; Tarik Muharemovic; Nico Elvedi; James Justin; Gabriel Gudmundsson; Ao Tanaka; Ethan Ampadu; Jayden Bogle; Lukas Nmecha; Sean Longstaff; Dominic Calvert-Lewin.
Entraram: Melvin Bard; I. Gruev; Noah Okafor; J. Rodon; Harry Wilson.
Tottenham
Técnico: R. De Zerbi
A. Kinský; Andy Robertson; Ven; Hecke; Pedro Porro; Sandro Tonali; Archie Gray; Mathys Tel; Mateus Fernandes; Mohammed Kudus; Omar Marmoush.
Entraram: Rodrigo Bentancur; Conor Gallagher; Dejan Kulusevski; Dominic Solanke; Luca Williams-Barnett.
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