Sunderland x Chelsea: onde assistir, horário e escalações

Sunderland e Chelsea se enfrentam neste domingo (8), às 11h (de Brasília), no Stadium of Light, pela 10ª rodada da Premier League 2026/27. Enquanto os Blues ocupam a quarta posição e buscam se aproximar da liderança, os donos da casa tentam reagir para deixar a lanterna do Campeonato Inglês. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+.

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Ficha do jogo SUN CHE Campeonato Premier League 2026/2027 Data e Hora 08/11/2026, 11:00 Local Stadium of Light - Sunderland Árbitro Onde assistir

Como chegam as equipes

O Chelsea chega ao confronto após vencer o Manchester United por 2 a 0. Antes disso, a equipe comandada por Xabi Alonso havia perdido o clássico contra o Tottenham. Na quarta colocação, os Blues buscam manter a sequência positiva para seguir na disputa pelas primeiras posições da Premier League.

Para o duelo, Xabi Alonso confirmou três opções recuperadas. Emiliano Martínez voltou aos treinos após passar por cirurgia na mandíbula, enquanto Aarón Anselmino e Jordan Henderson também estão disponíveis.

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O Sunderland vive situação delicada na competição. Com apenas cinco pontos em nove partidas, a equipe ocupa a última posição, com uma vitória, dois empates e seis derrotas. O time também apresenta problemas defensivos: já sofreu 17 gols nesta edição do campeonato.

Ficha técnica

SUNDERLAND X CHELSEA

🏆 Competição: 10ª rodada da Premier League 2026/27

📆 Data e horário: domingo, 8 de novembro de 2026, às 11h (de Brasília)

📍 Local: Stadium of Light, em Sunderland, na Inglaterra

📺 Transmissão: Disney+

Prováveis escalações

Sunderland (Técnico: Régis Le Bris): Roefs; Hume, Mukiele, O'Nien e Reinildo; Xhaka e Sadiki; Rigg, Le Fée e Angulo; Brobbey.

Chelsea (Técnico: Xabi Alonso): Penders; Acheampong, Fofana, Colwill e Palestra; Henderson e Lavia; Estêvão, Palmer e Rogers; Neto.

Onde assistir ao vivo a partida entre Sunderland e Chelsea pelo Premier League 2026/2027 (Arte / Lance!)

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