Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Maresca admite que Manchester City ainda não joga como deseja após saída de Guardiola

Técnico italiano reconhece que equipe ainda precisa assimilar sua filosofia de jogo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/11/2026 17:24
Favorite o Lance! no Google
Técnico do Manchester City, Enzo Maresca observa jogo contra o Arsenal, pela Supercopa da Inglaterra
Técnico do Manchester City, Enzo Maresca (Foto: Glyn Kirk/AFP)

O Manchester City ainda está em processo de adaptação ao modelo de jogo de Enzo Maresca. O treinador italiano reconheceu que a equipe precisa evoluir em diferentes aspectos para assimilar completamente suas ideias, mesmo após os primeiros meses de trabalho desde a saída de Pep Guardiola, no início da temporada europeia.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Em entrevista coletiva antes do confronto com o Nottingham Forest, Maresca foi questionado sobre o nível de entendimento dos jogadores em relação à sua proposta tática. O comandante evitou estabelecer um prazo para a implementação completa de sua filosofia e destacou a importância da rotina de treinamentos.

— Consigo avaliar meu estilo de jogo simplesmente trabalhando com eles diariamente, mas ainda podemos melhorar em muitos aspectos. Sabemos exatamente o que estamos fazendo bem e o que precisamos aprimorar. É apenas uma questão de tempo — afirmou.

continua após a publicidade

Embora a proposta de Maresca apresente características semelhantes às utilizadas por Guardiola, o treinador entende que a equipe ainda tem pontos a desenvolver. A assimilação do modelo de jogo depende, segundo ele, da continuidade do trabalho diário com o elenco.

Maresca comenta situação do Nottingham Forest

Além de falar sobre o momento do Manchester City, Maresca também comentou a campanha do próximo adversário na Premier League. O Nottingham Forest ocupa a 19ª colocação, com apenas um ponto de vantagem sobre a última posição.

continua após a publicidade

O treinador italiano demonstrou surpresa com a situação do rival na tabela e avaliou que os resultados não refletem necessariamente o desempenho apresentado pela equipe em campo.

Na análise de Maresca, o Nottingham Forest tem produzido oportunidades de gol suficientes para conquistar uma pontuação maior no campeonato.

— Eles merecem mais pontos, considerando a quantidade de oportunidades de gol que criam em cada partida — avaliou o técnico do Manchester City.

continua após a publicidade
Enzo Maresca aplaude jogadores do Manchester City
Enzo Maresca aplaude jogadores do Manchester City (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Estádio do Dragão

Futebol Internacional

FIFA visita estádios de Portugal para a Copa do Mundo de 2030

Há 1 minuto
País de Gales x Bósnia e Herzegovina - Amar Dedic (Foto: DiaEsportivo/Folhapress)

Futebol Internacional

Jogador do Newcastle é abordado por seis viaturas após ser visto com arco e flechas

Há 46 minutos
Memphis em partida pelo Corinthians

Futebol Internacional

Com Memphis barrado, Xavi anuncia convocados da Holanda

Há 59 minutos
Mbappé ditador

Futebol Internacional

China mantém contato com Real Madrid após polêmica de Mbappé

Há 1 hora
Jorge Jesus em coletiva da convocação de Portugal

Futebol Internacional

Jorge Jesus vira a página sobre tema Cristiano Ronaldo e define capitães de Portugal

Há 1 hora
Raphinha e Vini Jr em ação pela Seleção Brasileira

Futebol Internacional

Jornalista espanhol detona craque da seleção por convocação: 'Uma vergonha'

Há 2 horas
Mais LANCE!
Jogador do Monaco, com cabelo preso, em campo durante a vitória sobre o Nordsjaelland pela Conference League.

Monaco não convence em 'vitória morna', e Filipe Luís faz ponderação

Jude Bellingham e Jobe Bellingham, irmãos ingleses

Irmãos Bellingham são convocados juntos pela primeira vez para a Inglaterra

Estêvão olha para a bola no duelo entre Chelsea e Manchester United, pela Premier League

Xabi Alonso elogia Estêvão, mas faz mistério sobre sequência como titular

Marcos Leonardo em ação pelo Ajax

Ex-Santos faz golaço por gigante europeu em goleada

Homem de terno preto no palco segurando o troféu Ballon d'Or na cerimônia.

Cláusula no Bayern pode levar Harry Kane de volta ao Tottenham

Gabriel Jesus celebra o primeiro gol com a camisa do Barcelona na Champions

Gabriel Jesus reencontra Atlético de Madrid com retrospecto positivo

La Liga 2026/2027 - Sevilla x Alavés

Sevilla x Alavés: onde assistir, horário e escalações

Raphinha com a camisa do Barcelona em jogo da Champions League contra o Aston Villa

Espanhóis questionam convocação de Raphinha na Seleção Brasileira

Arias comemora gol do Palmeiras diante do Remo

Colômbia chama Arias, e Palmeiras chega a 4 convocados para Data Fifa

O atacante brasileiro do Real Madrid, número 7, Vinicius Junior (E), passa pelo técnico português do Real Madrid, José Mourinho, ao ser substituído durante a partida da 3ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA entre Real Madrid CF e RB Leipzig, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, em 21 de outubro de 2026. (Foto: Oscar Del Pozo / AFP)

Mourinho não garante titularidade de Vini Jr no Real Madrid

Piquerez celebra gol no triunfo do Palmeiras sobre o Athletico

Piquerez é convocado pelo Uruguai; Palmeiras trabalha nos bastidores por liberação

Jogador de futebol com o número 9 correndo em campo, torcedores ao fundo.

Futebol espanhol prepara homenagem a Jesús de Miguel em todas as partidas da rodada

Filipe Luís gesticula no banco durante partida

Filipe Luís vira assunto no exterior após vitória: 'Claramente'