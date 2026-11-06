O Manchester City ainda está em processo de adaptação ao modelo de jogo de Enzo Maresca. O treinador italiano reconheceu que a equipe precisa evoluir em diferentes aspectos para assimilar completamente suas ideias, mesmo após os primeiros meses de trabalho desde a saída de Pep Guardiola, no início da temporada europeia.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Em entrevista coletiva antes do confronto com o Nottingham Forest, Maresca foi questionado sobre o nível de entendimento dos jogadores em relação à sua proposta tática. O comandante evitou estabelecer um prazo para a implementação completa de sua filosofia e destacou a importância da rotina de treinamentos.

— Consigo avaliar meu estilo de jogo simplesmente trabalhando com eles diariamente, mas ainda podemos melhorar em muitos aspectos. Sabemos exatamente o que estamos fazendo bem e o que precisamos aprimorar. É apenas uma questão de tempo — afirmou.

continua após a publicidade

Embora a proposta de Maresca apresente características semelhantes às utilizadas por Guardiola, o treinador entende que a equipe ainda tem pontos a desenvolver. A assimilação do modelo de jogo depende, segundo ele, da continuidade do trabalho diário com o elenco.

Maresca comenta situação do Nottingham Forest

Além de falar sobre o momento do Manchester City, Maresca também comentou a campanha do próximo adversário na Premier League. O Nottingham Forest ocupa a 19ª colocação, com apenas um ponto de vantagem sobre a última posição.

continua após a publicidade

O treinador italiano demonstrou surpresa com a situação do rival na tabela e avaliou que os resultados não refletem necessariamente o desempenho apresentado pela equipe em campo.

Na análise de Maresca, o Nottingham Forest tem produzido oportunidades de gol suficientes para conquistar uma pontuação maior no campeonato.

— Eles merecem mais pontos, considerando a quantidade de oportunidades de gol que criam em cada partida — avaliou o técnico do Manchester City.

continua após a publicidade

Enzo Maresca aplaude jogadores do Manchester City (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.