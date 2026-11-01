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Atuação de Estêvão em jogo do Chelsea na Premier League repercute: 'Surreal'

Jogador foi titular pela primeira vez na temporada da Premier League

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/11/2026 08:30
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Jogador do Chelsea FC, camisa azul com o escudo do clube, número 41, correndo em Chelsea x Manchester United.
Estêvão foi titular pela primeira vez na Premier League nesta temporada (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

Durante o duelo entre Chelsea e Manchester United neste sábado (31), pela Premier League, a atuação de Estêvão virou assunto nas redes sociais. Escalado como titular da equipe londrina pela primeira vez nesta temporada no campeonato nacional, o jovem atacante brasileiro se destacou na vitória por 2 a 0, na qual teve dois gols anulados durante a partida.

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Com o resultado positivo, o Chelsea alcança 16 pontos em nove rodadas e assume a quarta colocação da tabela, dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões da UEFA e à frente de rivais como Liverpool, Brentford, Tottenham e o próprio Manchester United.

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Veja alguns comentários:

Andrey Santos e Estêvão na partida entre Chelsea e Manchester United
Estêvão e Andrey Santos atuaram em Chelsea x Manchester United (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Xabi abre o jogo sobre rumores de saída do ex-Palmeiras

Técnico do Chelsea, Xabi Alonso abriu o jogo sobre uma possível saída de Estêvão, ex-Palmeiras, na janela de transferências de janeiro. Em coletiva, o treinador espanhol também revelou que o jogador se sente frustrado com a falta de oportunidades no início da temporada.

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- Não, não há discussões sobre isso (saída do Chelsea). É claro (que está frustrado). Não é segredo que todo jogador quer estar no campo, jogando. E se qualquer jogador não estiver tendo minutos suficientes é minha decisão. Tenho que ser responsabilizado se eles não estiverem felizes como poderiam estar. E Estêvão está treinando, tem boa atitude.

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Na coletiva, Xabi Alonso garantiu que Estêvão deve receber minutos no duelo contra o Manchester United, pela Premier League. Além disso, o espanhol fez questão de amenizar a situação do brasileiro ao dizer que há muitos jogos ao longo da temporada para que o camisa 41 seja aproveitado e volte a brilhar.

- Ele jogará. A temporada é longa e haverá momentos para todos. É um processo para o time, para o Estêvão, para mim, mas tenho certeza que ele terá jogos e minutos na temporada. Não tem sido sobre atitude, mas sobre os contextos das partidas, sobre o início da temporada. Ele será muito importante.

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Nos últimos dias, Xabi Alonso foi muito questionado e criticado por não utilizar o ex-Palmeiras na eliminação do Chelsea para o Liverpool na Copa da Liga Inglesa. O brasileiro tem apenas oito jogos, sendo seis iniciando do banco de reservas.

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