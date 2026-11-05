Saindo do banco, Evanilson comanda virada e mantém 100% do Bournemouth na Europa
Atacante brasileiro brilha contra o Sparta Praga e chega a 6 gols em 7 jogos
O atacante Evanilson voltou a ser o grande destaque do Bournemouth no cenário internacional. Nesta quinta-feira (05/11), o brasileiro saiu do banco de reservas no segundo tempo para comandar a vitória de virada sobre o Sparta Praga por 3 a 1, fora de casa, pela 4ª rodada da Europa League. O camisa 9 marcou o segundo gol da equipe e deu a assistência para o terceiro, garantindo a manutenção do aproveitamento perfeito dos Cherries na competição e a sétima vitória seguida do clube na temporada. Com o desempenho, o atleta chega a seis gols e cinco assistências em 13 jogos no ano, ultrapassando suas estatísticas da temporada anterior.
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Mesmo enfrentando os donos da casa, que abriram o placar na etapa inicial, o Bournemouth buscou a reação após a expulsão de um atleta adversário. Logo no começo do segundo tempo, o volante norte-americano Tyler Adams deixou tudo igual no marcador. Preservation pela comissão técnica, Evanilson ingressou na partida aos 15 minutos da etapa final e precisou de pouco tempo para impactar o confronto: recebeu na grande área, superou a marcação e finalizou no canto esquerdo para virar o jogo. Minutos mais tarde, o atacante serviu Rayan, que decretou o placar final.
Foco na sequência do calendário e celebração do momento
Após o encerramento do confronto em Praga, o atacante celebrou a atuação decisiva e destacou o empenho coletivo:
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— Sabíamos que seria um jogo difícil, ainda mais fora de casa e com a grande sequência de partidas. O professor optou por me poupar no início, mas eu estava focado em entrar bem e aproveitar a oportunidade. Fico muito feliz por ter ajudado com o gol da virada e a assistência, mas o mérito é todo do grupo, que manteve a cabeça no lugar após sair atrás no placar. Estamos em uma batida muito forte e queremos manter esse ritmo — comemorou o centroavante.
O Bournemouth retoma as atenções para o Campeonato Inglês neste domingo (08/11), quando visita o Ipswich Town pela 10ª rodada da Premier League. A equipe ocupa atualmente a oitava posição na tabela de classificação, somando 12 pontos.
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