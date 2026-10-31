Estrangeiros reagem à atuação de Igor Thiago na Premier League: 'Voltou'
Camisa 9 marcou em partida do Brentford
Durante o duelo entre Brentford e Nottingham Forest neste sábado (31), pela Premier League, a atuação de Igor Thiago foi decisiva para os donos da casa. O atacante brasileiro marcou um dos gols da vitória por 2 a 0 e acabou sendo bastante elogiado por torcedores ao longo da partida.
➡️Ex-Fluminense marca em jogo da Premier League
Com o resultado, a equipe do Brentford soma 14 pontos em nove jogos e figura na sexta colocação da tabela, logo atrás do Liverpool e à frente de clubes tradicionais como Tottenham e Manchester United.
Veja alguns comentários:
Tradução: Igor Thiago voltou
Tradução: Voltamos com uma vitória muito boa em casa, e pontos a destacar que nosso melhor extremo é Anthony, Igor Thiago finalmente marcou um gol, Ajer é nosso melhor defesa, KLP deveria ser titular sempre e Sangaré é nosso melhor meio-campista.
Tradução: Sim, Igor Thiago!
Tradução: Atacantes de elite venceriam jogos por conta própria. Erling Haaland não é um atacante de elite. Ele senta à mesma mesa que Igor Thiago, e não com os atacantes de elite.
Outro brasileiro marcou na rodada da Premier League
O atacante brasileiro Evanilson segue em fase artilheira na Inglaterra. Em confronto que ainda está em andamento neste sábado pela Premier League, o camisa 9 voltou a deixar sua marca e anotou para o Bournemouth diante do Leeds United, confirmando o momento de protagonismo que vive no ataque da equipe no futebol inglês.
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Com o gol anotado no duelo diante do Leeds, Evanilson atingiu a marca de cinco gols marcados em seus últimos seis compromissos pelo Bournemouth. O centroavante balançou as redes contra o Chelsea, Sturm Graz, Sunderland e Manchester United, passando em branco apenas no embate frente ao Milan antes de voltar a castigar a meta adversária no jogo de hoje.
O desempenho reforça a importância tática e técnica do brasileiro na engrenagem dos Cherries. Na atual temporada europeia, Evanilson já acumula quatro gols e quatro assistências com a camisa do clube britânico, consolidando-se como uma das principais referências ofensivas da equipe.
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