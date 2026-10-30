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Goleiro do Cruzeiro, Otávio entra na mira de gigante da Premier League

Goleiro de 21 anos atrai clubes ingleses e tem saída estipulada em € 20 milhões

PorPedro BernardoEduardo Statuti
Rio de Janeiro (RJ)
30/10/2026 17:21
Atualizado há 8 minutos
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Otávio orientando companheiros
Valorizado na Seleção, Otávio só deixa o Cruzeiro por proposta a partir de € 20 milhões (Foto: Jota Erre / AGIF / Folhapress)

Titular absoluto do Cruzeiro e um dos nomes mais promissores do futebol brasileiro na posição, o goleiro Otávio entrou na mira direta da elite do futebol inglês. Representantes de Tottenham e Crystal Palace estiveram presentes na Arena MRV, no clássico contra o Atlético-MG, para monitorar o jovem de 21 anos. A informação foi publicada inicialmente pelo GE e confirmada pela reportagem do Lance!.

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Goleiro Otávio faz defesa contra o ataque do Remo
Tottenham e Crystal Palace monitoram Otávio de perto em clássico mineiro (Foto: Fernando Moreno / AGIF / Folhapress)

Até o momento, os contatos são tratados como sondagens preliminares de mercado, sem a apresentação de uma proposta formal à diretoria celeste. Ciente do assédio internacional sobre a sua joia, o Cruzeiro já estabeleceu uma postura rígida: não aceita abrir negociações por valores inferiores a 20 milhões de euros (cerca de R$ 121 milhões na cotação atual).

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O interesse do Crystal Palace passa diretamente pela atuação de Alessandro Brito, responsável pelo setor de scout da equipe inglesa. O profissional já havia sugerido a contratação de Otávio em outros momentos, inclusive quando atuava na gestão do Botafogo, mas a cúpula cruzeirense barrou qualquer avanço antes mesmo de o jovem assumir a titularidade do elenco profissional.

Esta não é a primeira vez que o arqueiro desperta interesse do exterior. No ano passado, o atleta foi acompanhado pelo Eintracht Frankfurt, da Alemanha. Em junho de 2026, o Nottingham Forest também realizou sondagens para entender a situação do jogador, mas as conversas não avançaram para um desfecho positivo.

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A valorização do camisa 1 atingiu seu ápice após a convocação de Carlo Ancelotti na última Data Fifa, além da presença confirmada na pré-lista para os amistosos da Seleção Brasileira em novembro. Apesar do cenário propício para propostas na janela de transferências ao término do ano, tanto o estafe quanto o Cruzeiro mantêm foco total na reta final do Brasileirão, onde a Raposa disputa uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

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