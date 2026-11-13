Empresário de Mac Allister abre jogo sobre possível saída do Liverpool

Em meio à expectativa pela volta da Seleção Argentina aos gramados, nesta sexta-feira (13), diante do Uruguai, na Bombonera, em amistoso, Alexis Mac Allister, do Liverpool, convive com um impasse fora de campo. Há quatro temporadas no time inglês, o camisa 10 ainda não sabe qual será seu futuro em Anfield.

O contrato com os Reds vai até 2028, restando pouco menos de dois anos. Mesmo assim, o meio-campista deixou claro o incômodo por não ter recebido proposta de renovação. O desabafo veio em público, durante entrevista coletiva antes de uma partida da Champions League.

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— O clube não estava em condições de me oferecer um novo contrato, o que é claro que me deixa muito, muito triste. Todos podem ver que dou 100% por este clube todos os dias, nos treinos e nos jogos. Posso ter boas e más partidas, como todo mundo, mas sempre dou o meu melhor — declarou, no início de setembro.

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Futuro de Mac Allister longe do Liverpool?

Dois meses depois, o cenário permanece igual. Quem confirmou foi Carlos Mac Allister, pai e empresário do jogador, em entrevista à ESPN. Segundo ele, as conversas sobre a renovação não começaram, mas o atleta segue concentrado no Liverpool e mantém grande respeito pela instituição, apesar da indefinição. Carlos também projetou que a situação pode ganhar novos capítulos antes de a temporada de 2026 acabar:

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— Ainda faltam 20 meses para que o contrato (do Alexis) termine; o diretor esportivo (do Liverpool) mudou, o técnico também. A situação ainda está em análise e, antes do fim do ano, pode haver novidade. Ainda não começamos as conversas para a renovação; se ficar tudo bem, renovará; se não, tudo bem, vai seguir o seu caminho como tantos outros — disse o empresário.

O empresário usou o currículo do filho como argumento para afirmar que o meia terá mercado. No entanto, deixou em aberto qual seria o futuro planejado para o camisa 10:

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— É um jogador jovem, que ganhou a Copa América, Copa do Mundo, foi vice na última, foi o jogador argentino que mais correu na Copa. Ele é o jogador da atualidade que detém o recorde de jogos invictos em Mundiais; são 13 jogos entre 2022 e 2026, porque ele não jogou a estreia em 2022. É também o jogador com mais minutos na seleção argentina do último Mundial. Tem um montão de recordes e conquistas, que vão fazer com que a sua carreira siga por lugares de qualidade. Quando você joga no Liverpool e aspira manter o mesmo nível, sabe que só há seis ou sete times no mundo em que você pode jogar — afirmou Carlos.

Ainda de acordo com o agente, a cabeça do meia está tranquila e o foco é manter o rendimento elevado. Ele lembrou que Alexis cresceu em uma família ligada ao esporte e sabe bem o que a rotina exige:

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— A sua cabeça está boa porque o jogador tem que saber que só tem um grande capital: jogar bem. Todos os jogos. O único propósito é jogar bem o próximo jogo e, depois, o próximo. Quando você joga bem, o mundo das transferências e os grandes clubes se abrem, e, quando joga mal, se fecham. Portanto, ele tem que pensar em jogar bem — concluiu o empresário.

Rumores de possível saída de Mac Allister do Liverpool se intensificaram nesta semana (Foto: Reprodução/Instagram)

Atual temporada e futuro do camisa 10

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Se a saída acontecer nos próximos meses, há um caminho que Carlos considera praticamente fechado: o retorno à Argentina, país em que o jogador passou por Argentinos Juniors e Boca Juniors. Para ele, a tendência é que o filho siga na Europa.

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Dentro de campo, Mac Allister vive uma temporada produtiva: em 2026/27, soma 16 jogos, cinco gols e uma assistência pelo Liverpool. Na última partida da Premier League, fora de casa contra o Crystal Palace, ele marcou um dos gols do triunfo por 3 a 1 dos Reds.