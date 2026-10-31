Ex-Fluminense, Evanilson marca e Bournemouth vence a 6ª seguida na Inglaterra
Atacante chega a 5 gols em 6 jogos e comanda triunfo dos Cherries sobre o Leeds
O atacante Evanilson vive fase inspirada no futebol inglês. Neste sábado (31/10), o camisa 9 balançou as redes e ajudou o Bournemouth a vencer o Leeds por 2 a 0, em partida válida pela 9ª rodada da Premier League. Com o tento anotado, o brasileiro alcançou a marca de cinco gols nos últimos seis compromissos, impulsionando os Cherries à sexta vitória consecutiva na temporada e à 7ª colocação da tabela.
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O duelo direto por posições na classificação começou movimentado. Aos 11 minutos da etapa inicial, Calvert-Lewin chegou a balançar as redes para o Leeds, mas a arbitragem anulou o lance com o auxílio do VAR. A resposta dos donos da casa veio com o oportunismo de Evanilson, que aproveitou uma falha do setor defensivo adversário para abrir o marcador. Nos acréscimos do segundo tempo, aos 49 minutos, o francês Kroupi selou o placar final.
Momento iluminado e foco nas competições internacionais
Após o apito final, o atacante celebrou a fase positiva e o desempenho coletivo:
— Mais um grande resultado diante da nossa torcida. O atacante precisa fazer gols e, graças a Deus, estou vivendo um momento abençoado. Fico muito feliz por conseguir ajudar a equipe novamente. Vamos seguir trabalhando e nos dedicando para subir ainda mais na tabela e alcançar nossos objetivos na temporada — comemorou Evanilson.
O Bournemouth retoma as atenções para o cenário internacional na próxima quinta-feira (05/11), quando visita o Sparta Praha pela Europa League. Na competição continental, a equipe ostenta 100% de aproveitamento, somando três vitórias em três rodadas.
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