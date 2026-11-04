Igor Thiago vive um início de temporada de destaque pelo Brentford. Com gols em duas partidas consecutivas, o atacante brasileiro chegou a seis participações diretas em gols em 12 jogos e assumiu a liderança do elenco neste fundamento. O camisa 9 soma quatro gols e duas assistências, superando Schade, que tem quatro participações, e Lewis-Potter, com três.

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Além dos números gerais, o brasileiro apresenta regularidade na Premier League. Pelo Campeonato Inglês, são dois gols e duas assistências em nove partidas. As outras duas bolas na rede foram marcadas na Copa da Liga Inglesa, competição na qual também contribuiu para o bom momento ofensivo da equipe.

A sequência de participações começou em outubro. No dia 17, diante do Liverpool, Igor Thiago deu uma assistência. O atacante voltou a servir um companheiro no confronto com o Hull City, no dia 25. Depois, marcou contra o Sunderland, pela Copa da Liga Inglesa, e fechou a série com mais um gol na vitória por 2 a 0 sobre o Nottingham Forest, no último sábado (31), pela Premier League.

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Igor Thiago mantém números expressivos após recorde na Premier League

O desempenho atual dá sequência à temporada de destaque que o brasileiro realizou em 2025/26. Na ocasião, Igor Thiago marcou 22 gols em 38 partidas pela Premier League e estabeleceu o recorde de gols de um jogador brasileiro em uma única edição do Campeonato Inglês.

A campanha também rendeu ao atacante um lugar na seleção ideal da competição, escolhida pela Associação dos Jogadores Profissionais da Inglaterra (PFA). Agora, o centroavante busca manter o ritmo e ampliar seus números com a camisa do Brentford.

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Quando será o próximo jogo do Brentford?

O Brentford volta a campo neste domingo (8), quando enfrenta o Brighton, às 11h (de Brasília), pela Premier League. A equipe ocupa atualmente a sexta colocação do Campeonato Inglês, com 14 pontos.

Igor Thiago comemora gol do Brentford (Foto: Divulgação/Brentford)

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