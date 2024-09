Alexandre Galgani comemora medalha de prata no tiro esportivo (Fotos: Mateusz Szklarski/ World Shooting Para Sport)







Publicada em 01/09/2024

O quarto dia de competições das Paralimpíadas de Paris 2024 chegou ao fim, e o Lance! mostra para você os destaques, incluindo as primeiras medalhas do Brasil e as grandes performances dos nossos atletas nas demais modalidades.

Tiro esportivo

Alexandre Galgani conquistou a medalha de prata no tiro esportivo, na prova R5 Carabina de Ar – 10 m deitado na classe SH2 (tiradores que não possuem habilidade para suportar o peso da arma com os braços e precisam de suporte para a arma), nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, marcando a primeira vez que o Brasil sobe ao pódio nesta modalidade na história.

Natação

Lídia Cruz conquistou a medalha de bronze nos 150m medley da classe SM4 nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, com direito a recorde das Américas (2min57s16). Com essa conquista, Lídia adiciona mais uma medalha ao seu impressionante desempenho em Paris.

O Brasil também conquistou a medalha de bronze no revezamento 4x100m livre da classe S14 nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, estabelecendo um novo recorde das Américas com o tempo de 3min47s49.

Após brilhar nas qualificatórias dos 150m medley SM3 dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, Gabriel Araújo competiu na final e quebrou novamente o recorde mundial de sua classe, SM2, ao fazer o tempo de (3min14s02). Apesar do recorde, Gabriel finalizou a prova na quarta colocação,

Phelipe Rodrigues ficou de fora do pódio nos 100m livre S10 e perdeu a chance de conquistar sua décima medalha paralímpica neste domingo (1). Com o tempo de 52s37, o brasileiro conquistou o quarto lugar.

Em uma das últimas provas do dia, Laila Abate ficou na sexta colocação dos 100m peito (SB5).

Atletismo

André Rocha conquistou a medalha de bronze (19,48m) no lançamento de disco classe F52, neste domingo (1). Bicampeão mundial da categoria, André conquista sua primeira medalha em Paralimpíadas.

Verônica Hipólito iniciou brigando pela medalha de bronze, mas acabou terminando em 7ª (31s03) na final dos 200m classe T36 (Atletas que apresentam moderada atetose, ou ataxia e por vezes hipertonia ou uma mistura destas três situações nos quatro membros). Após a prova, a atleta fez um desabafo emocionante.

Alan Fonteles se classificou para a final dos 100m da classe T64 com oitavo melhor tempo (11s22).

Vinícius Rodrigues se classifica para final dos 100m - T63 com o sexto melhor tempo. Aleta brasileiro é o atual recordista mundial com o tempo de 11s95.

Nos 100m da classe T44, o paulista Matheus Lima terminou em nona colocação com o tempo de 12s15.

Já nos 400m da classe T53, Ariosvaldo Silva alcançou a oitava posição, completando a prova em 52s42.

Vôlei sentado

A seleção masculina de vôlei sentado perdeu para o Irã por 3 sets a 0 (25x12, 25x13 e 15x19). Com esse resultado, o Brasil depende da vitória da Ucrânia sobre a Alemanha para ter chances de avançar à próxima fase das Paralimpíadas de Paris. O destaque da partida foi Morteza Mehrzad, o gigante iraniano de 2,46m, que é um dos principais destaques da equipe e foi decisivo na vitória do Irã, atual bicampeão paralímpico.

Bocha

Evani Calado não conseguiu conquistar a medalha de bronze na bocha nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Após ser eliminada na semifinal pela australiana Jamieson Leeson com um placar de 7 a 1, Evani enfrentou a sul-coreana Sunhee Kang na disputa pelo bronze, onde também foi derrotada.

Remo

A brasileira Cláudia dos Santos terminou a final do skiff individual feminino - PR1 fora do pódio, na sexta colocação. Já no skiff duplo misto - PR3, Diana Barcelos e Jairo Klug também não subiram ao pódio. A dupla brasileira terminou a prova em quinto lugar.

Tênis de cadeira de rodas

Leandro Pena e Ymanitu Silva perderam na semifinal das quad duplas por 2 sets a 0 para a dupla da Grã-Bretanha. Os brasileiros retornam a Roland Garros na quarta-feira (4), às 7h (horário de Brasília), para a decisão da medalha de bronze

Futebol de cegos

A seleção brasileira de futebol de cegos estreou com uma vitória sobre a Turquia, vencendo pelo placar de 3 a 0. A equipe brasileira demonstrou um domínio absoluto ao longo do jogo, assegurando uma estreia positiva nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. O destaque da partida foi Raimundo Nonato Alves, com 2 gols. Jeferson Gonçalves, o Jefinho, também fez o seu.

Confira o quadro de medalhas

1º - China - 30 ouros 26 pratas 11 bronzes (total: 67)

2º - Grã-Bretanha - 23 ouros 12 pratas 8 bronzes (total: 43)

3º - Estados Unidos - 8 ouros 10 pratas 8 bronzes (total: 26)

4º - Brasil - 8 ouros 4 pratas 14 bronzes (total: 26)

5º - França - 6 ouros 9 pratas 10 bronzes (total: 25)