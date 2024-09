Phelipe Rodrigues perde chance de conquistar sua décima medalha paralímpica

Phelipe Rodrigues observa resultado da prova (Foto: Alexandre Schneider/CPB)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 13:14 • Rio de Janeiro

Phelipe Rodrigues ficou fora do pódio nos 100m livre S10 das Paralimpíadas Paris 2024 e perdeu a chance de conquistar sua décima medalha paralímpica neste domingo (1). Com o tempo de 52s37, o brasileiro conquistou o quarto lugar. O pódio foi formado pelo italiano Stefano Raimondi (51s40) e os australianos Rowan Crothers (51s55) e Thomas Gallagher (51s86).

O pernambucano desembarcou em Paris como o atleta com mais medalhas paralímpicas da delegação brasileira e já conquistou a prata nos 50m livres na França. Antes, foram oito conquistas em Paralimpíadas: medalha de bronze nos 50m livres nas Paralimpíadas de Tóquio 2020; prata nos 50m livres em Londres 2019; prata nos 50m livre, no revezamento 4x100m livre, bronze nos 100m livre e no revezamento 4x100m medley nos Jogos do Rio 2016; prata nos 50m livres e nos 100m livres dos Jogos de Pequim 2008.

Nas classificatórias, Phelipe Rodrigues havia ficado em terceiro no quadro geral dos 100m livre classe S10 (classe destinada a nadadores com deficiências físicas). Na sua bateria, ele ficou em primeiro, com o tempo de 53s29, mas foi superado por dois australianos da segunda bateria. Rowan Crothers atingiu 51s51 e ficou em primeiro, e Thomas Gallagher, 52s70, em segundo. Os mesmos que subiram no pódio no lugar do brasileiro.

Phelipe Rodrigues nada para tentar a décima medalha paralímpica (Foto: Douglas Magno /CPB)

Phelipe Rodrigues tem o pé torto congênito (direito). Ele iniciou a ter aulas de natação como forma de reabilitação após cirurgias para correção do pé. Ele compõe elite nacional da natação paralímpica. Além das 9 medalhas em Paralimpíadas, possui em seu currículo: 20 em Mundiais e 17 em Parapans. No Mundial do México, em 2017, Phelipe foi campeão dos 50m livre.