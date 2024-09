Alexandre Galgani celebra a primeira medalha do tiro esportivo em Paralimpíadas (Fotos: Mateusz Szklarski/ World Shooting Para Sport)







Publicada em 01/09/2024

Na manhã deste domingo (1), o brasileiro Alexandre Galgani conquistou a medalha de prata no tiro esportivo, na prova R5 Carabina de Ar – 10 m deitado na classe SH2 (tiradores que não possuem habilidade para suportar o peso da arma com os braços e precisam de suporte para a arma), nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, marcando a primeira vez que o Brasil sobe ao pódio nesta modalidade na história. Galgani disputou ponto a ponto até o final contra o francês Tanguy Forest, mas foi superado por 255.4 a 254.2. O outro representante brasileiro na mesma classe, Bruno Kiefer, terminou na 35ª colocação e não avançou para a disputa de medalhas.

Com uma trajetória marcada pela superação, Galgani sofreu uma lesão na coluna ao mergulhar em uma piscina, o que o deixou sem os movimentos do corpo. O esporte, porém, sempre esteve presente em sua vida, especialmente por meio das carabinas de chumbinho com as quais costumava brincar. Em 2013, sua vida tomou um novo rumo ao conhecer James Neto, treinador da Seleção Brasileira, que o convidou a ir a Curitiba (PR) para receber orientações mais profissionais sobre o tiro esportivo.



A partir desse momento, a dedicação de Galgani ao esporte só aumentou, culminando em sua participação nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, onde foi o único representante brasileiro na modalidade. Embora não tenha conquistado medalha naquela edição, sua perseverança e evolução nos treinos o levaram ao pódio em Paris, consolidando seu nome na história do tiro esportivo paralímpico brasileiro.

O tiro esportivo estreou nos Jogos Paralímpicos em 1976, em Toronto, inicialmente apenas com competições masculinas. Quatro anos depois, as mulheres passaram a competir, inclusive em provas mistas. O Brasil participou pela primeira vez na mesma edição de 1976, mas só voltou a competir na modalidade em Pequim 2008, após um hiato de 32 anos. Desde então, o país tem aumentado sua presença, com nomes como Carlos Garletti e Alexandre Galgani.