Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 11:35 • Rio de Janeiro

Na manhã deste domingo (1), o Brasil enfrentou o Irã pela segunda rodada do vôlei sentado masculino nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, mas não conseguiu superar a equipe adversária, que venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/12, 25/13 e 25/19. Apesar da derrota, a partida destacou a incrível história de Morteza Mehrzad, o gigante iraniano de 2,46m, que é um dos principais destaques da equipe e foi decisivo na vitória do Irã, atual bicampeão paralímpico.

Morteza Mehrzad, de 36 anos, é o atleta paralímpico mais alto da história e o segundo homem mais alto do mundo. Sua altura impressionante é resultado de uma condição conhecida como acromegalia, que causa o aumento excessivo do hormônio de crescimento. A trajetória de Mehrzad no esporte começou após um acidente de bicicleta aos 16 anos, que resultou em uma fratura na pélvis e uma diferença de 15 cm no comprimento de suas pernas.

Em 2015, Mehrzad encontrou no vôlei sentado uma nova forma de competir, e rapidamente se tornou uma das principais armas da poderosa seleção iraniana. Sua estreia em Paralimpíadas foi no Rio 2016, onde ajudou o Irã a reconquistar o ouro, repetindo o feito em Tóquio 2020. Com sete ouros e duas pratas nas últimas nove edições dos Jogos, o Irã se consolidou como uma potência na modalidade, muito em parte graças ao desempenho de Mehrzad.

Na partida contra o Brasil, o Brasil sofreu sua segunda derrota em Paris 2024, na estreia no Grupo B, a seleção masculina foi derrotada pela Alemanha na sexta-feira (30), também por 3 a 0, com parciais de 16/25, 29/31 e 19/25. Atualmente vice-líder do ranking mundial e bronze no Campeonato Mundial do ano passado, além de quarto colocado nas Paralimpíadas de Tóquio 2020, o Brasil agora precisa vencer a Ucrânia na próxima rodada e depender de uma combinação de resultados para alcançar as semifinais.