01/09/2024

O brasileiro André Rocha conquistou a medalha de bronze (19,48m) no lançamento de disco classe F52 nas Paralimpíadas Paris 2024, neste domingo (1). Bicampeão mundial da categoria, André conquista sua primeira medalha em Paralimpíadas. A prova teve o recorde mundial e paralímpico da classe F52 batido pelo medalhista de ouro Rigivan Ganeshamoorthy, que atingiu a marca impressionante de 27,06m.

André era o antigo dono do recorde mundial do lançamento com disco classe F52, que é direcionada para atletas em cadeiras de rodas (sequelas de poliomielite, lesões medulares, amputações). No Mundial Kobe 2024, no Japão, o brasileiro atingiu a marca de 23,80m. Ele ainda possui: bronze no lançamento de disco do Mundial Paris 2023, bronze no arremesso de peso nos Jogos Parapan-Americanos Lima 2019 e prata no arremesso de peso nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto 2015.

Essa foi a 11ª medalha do atletismo brasileiro nas Paralimpíadas Paris 2024, modalidade que trouxe mais pódios para o país até o momento. São quatro ouros, uma prata e seis bronzes conquistados. Ao todo, o Brasil possui 27 medalhas na atual edição dos jogos: 10 para a natação, 3 para o tênis de mesa, 2 para o taekwondo 1 para o tiro esportivo. A medalha do tiro esportivo foi conquistada hoje e é inédita para o Brasil.

André era policial militar e teve uma grave lesão na coluna lombar ao cair de um muro alto durante uma perseguição policial em 2005. Após complicações na cirurgia e uma nova e grave lesão na coluna cervical anos depois, ele ficou com lesões permanentes também nos membros superiores, tornando-se tetraplégico. Em 2013, André conheceu o esporte paralímpico através de um projeto da prefeitura de sua cidade.