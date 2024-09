Medalha de bronze foi a segunda conquistada do Brasil nas piscinas de Paris no dia de hoje (Foto Alexandre Schneider/CPB)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 15:51 • Rio de Janeiro

O Brasil conquistou a medalha de bronze no revezamento 4x100m livre da classe S14 nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, estabelecendo um novo recorde das Américas com o tempo de 3min47s49. A equipe brasileira, composta por Arthur Xavier Ribeiro, Gabriel Bandeira, Beatriz Borges Carneiro e Ana Karolina Soares, mostrou grande determinação e técnica para garantir o lugar no pódio.

A medalha de ouro foi conquistada pelo Reino Unido, com o tempo de 3min43s05, enquanto a Austrália ficou com a prata, marcando 3min46s37. O desempenho do time brasileiro não apenas assegurou a medalha de bronze, mas também reforçou a posição do país como uma das potências na natação paralímpica.

Com essa conquista, o Brasil agora está a uma medalha de alcançar a histórica marca de 400 pódios em Jogos Paralímpicos. A performance do revezamento 4x100m livre S14 reflete o compromisso e a qualidade dos atletas brasileiros, que continuam a fazer história no cenário esportivo internacional.