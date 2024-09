Paralimpíadas: Brasil perde para Irã no vôlei sentado masculino

Daniel Yoshizawa - Jogos Paralímpicos Paris 2024. (Foto: Alessandra Cabral/CPB)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 09:35 • Rio de Janeiro

Na manhã deste domingo (1), a seleção masculina de vôlei sentado perdeu para a o Irã por 3 sets a 0 (25x12, 25x13 e 15x19). Com esse resultado, O Brasil depende da vitória da Ucrânia sobre a Alemanha para ter chances de avançar á próxima fase das Paralimpíadas de Paris.

O Brasil não conseguiu vencer o Irã, que tem sete das nove medalhas de ouro paralímpicas da história do vôlei sentado masculino. Com este resultado, além da derrota na estreia contra a Alemanha, a equipe brasileira está quase fora da competição.

Para se manter matematicamente viva no vôlei sentado masculino, o Brasil precisa torcer para que a Ucrânia vença a Alemanha no jogo deste domingo, que começa às 13h (horário de Brasília). Se isso for alcançado, o Brasil precisará vencer os ucranianos na última rodada para estabelecer um tríplice empate com os próximos oponentes e os alemães, deixando a definição da segunda posição do Grupo B para os critérios de desempate.

A seleção brasileira chegou as Paralimpíadas Paris como uma das favoritas a medalha. Nos dois últimos Jogos Paralímpicos, os brasileiros terminaram na quarta colocação. Já no mundial da modalidade, o Brasil conquistou o bronze nas duas últimas oportunidades.