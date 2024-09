Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, bate o recorde mundial dos 150 medley SM2 (Foto: Douglas Magno/CPB)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 08:06 • Rio de Janeiro

Na manha deste domingo (1), foram realizadas as eliminatórias do quarto dia da natação nas Paralimpíadas de Paris. Estão garantidos nas finais: Gabrielzinho, que bateu o recorde mundial nos 150m medley da classe SM2; Phelipe Rodrigues nos 100m livre S10; Roberto Rodriguez; nos 100 metros peito SB5; Lídia Cruz e Patrícia Santos nos 150m medley SM4 e Laila Suzigan nos 100m peito feminino SB5

Gabrielzinho, que ganhou duas medalhas de ouro nos Jogos Paralímpicos de Paris, fez mais um feito histórico. O brasileiro chegou à final com um tempo de 3min15s06 e bateu o recorde mundial nos 150m medley da classe SM2 (limitação físico-motora). Em março do ano passado, um brasileiro completou a distância em 3min23s83 na Inglaterra, estabelecendo a melhor marca até então.

Mais brasileiros garantiram vaga nas finais da natação, que serão realizadas 12:30 (horário de Brasília). Phelipe Rodrigues terminou na terceira colocação no geral na final dos 100m livre S10, uma categoria destinada a nadadores com deficiências físicas. O brasileiro venceu a primeira bateria com um tempo de 53s29. Phelipe ficou atrás apenas dos australianos Rowan Crothers (51s51) e Thomas Gallagher (52s70) na classificação geral.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Este domingo, Roberto Rodriguez levou o Brasil a mais uma final. O atleta competiu nos 100 metros peito SB5, classe com limites de movimentos no tronco e nas pernas, e terminou na oitava posição com um tempo de 1:38:96.

Gabrielzinho, na prova em que ele bateu o recorde mundial. (Foto: Douglas Magno/CPB)

Entre as mulheres, O Brasil também garantiu uma dobradinha no 150m medley SM4, uma categoria para atletas com deficiência físico-motora. No final da prova, Lídia Cruz e Patrícia Santos ganharam força e se classificaram para a decisão. Lídia terminou em quarto com um tempo de 2min58s70, enquanto Patrícia terminou em sexto com um tempo de 3min06s70.

Por fim as últimas brasileiras que entraram na água foram Laila Suzigan e Esthefany Rodrigues, mas só Laila conseguiu ir à final da prova dos 100m peito feminino SB5. Laila chegou em terceiro lugar com 1:53:12. Por outro lado, Esthefany Rodrigues terminou em quinto lugar na bateria com um tempo de 2min06s41 e não se classificou para decisão.

As finais do quarto dia da natação nas Paralimpíadas de Paris estão marcadas para 12:30 (Horário de Brasília).