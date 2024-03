Palpite: West Ham x Freiburg – Liga Europa – 14/3/2024

BEN STANSALL / AFP







Escrito por Lance! • Publicada em 14/03/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

Em má fase, o West Ham terá pela frente a equipe do Freiburg e perdeu o primeiro jogo por 1 a 0. A partida tem início nesta quinta-feira (14) às 14h45 (de Brasília) e os times se encontram no Estádio Olímpico, em Londres, Inglaterra. Assista na ESPN 4 e no STAR+.

Palpite West Ham x Freiburg

O West Ham perdeu o jogo de ida das oitavas de final da Europa League e empatou no confronto mais recente da Premier League. O Freiburg, por outro lado, chega com duas vitórias consecutivas, na primeira vez contra os ingleses e logo depois na Bundesliga.

É aguardada uma partida com número de gols alto no placar final. Ainda que o último duelo entre as equipes tenha sido baixo, os outros tiveram resultados elásticos. Dito isso, o prognóstico indicado é de “Total de Gols – Mais de 2,5”. Nesta opção, precisamos de três ou mais gols no jogo, independentemente de quem marcar, para que nosso palpite seja vencedor.

Palpite do Jogo - Total de Gols – Mais de 2,5

Como chega o West Ham

O West Ham vem de uma igualdade por 2 a 2 com o Burnley na rodada mais recente pela Premier League. The Hammers tiveram mais oportunidades no estádio Olímpico, mas falhou muito nos chutes contra a baliza.

Com apenas 11 minutos, The Clarets saíram na frente com Datro Fofana. No fim do primeiro tempo, Mavropanos fez gol contra para os visitantes. Logo ao retornar do intervalo, Lucas Paquetá marcou e descontou. No final, Danny Ings.

A partida anterior foi exatamente contra o Freiburg, no primeiro de dois confrontos das oitavas de final da Liga Europa. Os times se encontraram no Europa-Park Stadion e os alemães venceram por 1 a 0.

Ambos criaram 15 jogadas perigosas e deram 4 chutes no alvo, além de uma posse de bola muito apertada. O gol do Breisgau-Brasilianer foi feito por Michael Gregoritsch, após assistência de Roland Sallai.

The Irons melhoraram de rendimento no Campeonato Inglês, mas ainda buscam vaga em competições europeias. Atualmente, está na sétima posição da tabela com 43 pontos. Até agora, venceu 12 vezes, empatou sete e sofreu nove derrotas.

Como chega o Freiburg

Apesar de ter se dado mal nos dois jogos contra o West Ham na fase de grupos, o Freiburg teve ótima atuação no primeiro duelo das oitavas de final da Liga Europa. Então, ganhou com o placar simples de 1 a 0 no Europa-Park Stadion.

Ainda que tenha saído com a vitória contra os Hammers na partida de ida, o confronto foi muito equilibrado do início ao fim. Então, é aguardado que o segundo seja acirrado de novo e recheado de emoções.

Na tabela de classificação da Bundesliga, Breisgau-Brasilianer estão na oitava posição com 33 pontos, diferença de sete para vaga nas competições europeias. Dentre as 25 rodadas, saiu de campo vitorioso em nove momentos, ficou na igualdade em seis e teve dez derrotas.

Por último, visitou o Bochum no estádio Vonovia Ruhrstadion pela 25ª rodada do Campeonato Alemão e o Freiburg venceu por 2 a 1. Die Unabsteigbaren teve inúmeras chances, muito mais que os visitantes, porém, anotou apenas um gol.

A equipe de fora começou abrindo o placar com Maximilian Eggestein aos 36 minutos. No começo da segunda parte, Michael Gregoritsch ampliou para o Freiburg. Após várias chances, os donos da casa descontaram com Ivan Ordets.