Palpite: Vasco x Flamengo – Campeonato Brasileiro – 2/6/2024

Publicada em 02/06/2024 - 01:04 • São Paulo (SP)

Após encerrar o jejum de vitórias na última rodada do Brasileirão, o Vasco encara seu arquirrival, Flamengo, que pode terminar na liderança da competição caso confirme os três pontos. O jogo começa às 16h (de Brasília) de domingo (2). As equipes se encontram em São Januário, no Rio de Janeiro. Assista no Premiere e Globo.

Palpite Vasco x Flamengo

Em bom momento na temporada, o Vasco voltou a vencer no Brasileirão e acabou de alcançar as oitavas de final da Copa do Brasil. Enquanto isso, o Flamengo fez as pazes com seu torcedor recentemente, depois de realizar resultados sólidos na Copa Libertadores e garantir presença nas oitavas de final da competição.

Com dez gols marcados nas últimas quatro partidas, o Rubro-Negro deve comandar as principais ações deste confronto. Contra uma defesa que oferece diversas brechas como a do Vasco, é improvável qualquer outro resultado que não seja o triunfo do clube visitante. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Flamengo”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Flamengo

Vasco e seu desempenho atual

O Vasco finalmente encerrou o jejum de vitórias na última vez que entrou em campo pela Série A do Brasileirão, sequência negativa que se estendia desde o final da primeira rodada.

Atuando no São Januário contra o Vitória, abriu excelente vantagem com gols de Pablo e Vegetti no começo da segunda etapa, garantindo o triunfo por 2 a 1.

Recentemente, o Gigante da Colina também confirmou presença nas oitavas de final da Copa do Brasil, após eliminar o Fortaleza na terceira fase da competição, em vaga que foi disputada nos pênaltis.

Flamengo e sua última performance

O Flamengo realiza atuações cada vez mais convincentes na atual temporada. Recentemente, garantiu vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores, após golear o Millonarios na última rodada da fase de grupos, por 3 a 0.

Também garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil sem nenhuma dificuldade, vencendo os jogos de ida e volta contra o Amazonas na terceira fase da competição.

Na Série A do Brasileirão, faz um sólido início de campanha e ocupa a terceira posição ao final da sexta rodada, resultado de onze pontos somados dos dezoito disputados.