Palpite: Uruguai x Bolívia – Copa América – 27/6/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 27/06/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

Líder do Grupo C ao final da primeira rodada, Uruguai terá pela frente a Seleção Boliviana nesta partida, adversária essa que foi derrotada por 2 a 0 na estreia. O jogo começa às 22h (de Brasília) da quinta-feira (27). As equipes se encontram no MetLife Stadium em, East Rutherford, Nova Jersey. Assista na Globoplay e SporTV.

Palpite Uruguai x Bolívia

Diante de um modesto elenco do Panamá, o Uruguai venceu facilmente sua primeira rodada por 3 a 1, chegando para este confronto com a liderança do Grupo C garantida. Enquanto isso, a Bolívia perdeu por dois gols de diferença e não balançou as redes em sua estreia, chegando na lanterna do grupo por este motivo.

Não há razões para acreditar em um resultado diferente. A Bolívia se mostrou extremamente frágil na rodada inaugural, tendo poucas chances de balançar as redes e graves brechas defensivas. Do outro lado, a Seleção Uruguaia venceu de maneira controlada, tendo jogadores de alto nível técnico e que devem se destacar mais uma vez nesta segunda rodada. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Uruguai”.

Palpite Final: Uruguai vence

Uruguai e seu desempenho atual

O Uruguai confirmou o favoritismo com imensa facilidade na rodada inaugural da Copa América. Por ter feito três gols, assumiu a liderança do Grupo C, estando à frente dos Estados Unidos, Panamá e Bolívia.

Em sua performance na estreia, não encontrou maiores problemas para somar os três pontos diante do Panamá. Na primeira etapa, abriu o placar com Maximiliano Araújo aos 16 minutos.

Depois do intervalo, chegou a sofrer alguma pressão ofensiva da seleção adversária, mas contornou a situação e ampliou com Darwin Núñez e Matías Viña nos cinco minutos finais. No último lance, Michael Murillo diminuiu a derrota dos panamenhos para 3 a 1.

Bolívia e sua última performance

A Bolívia chegou sem nenhuma pretensão para a atual edição da Copa América. Isso porque, foi derrotada em quatro dos cinco amistosos preparatórios disputados antes da competição, tendo apenas uma vitória contra o modesto elenco da Andorra.

Dito e feito, foi superada na estreia deste torneio sem oferecer nenhum risco ao seu oponente. Contra os Estados Unidos, foi derrotada por 2 a 0 no agregado, sendo os dois gols assinalados ainda na primeira etapa por Pulisic e Balogun.

Vale destacar ainda, que a Seleção Boliviana é a lanterna do Grupo C, já que não conseguiu balançar as redes na partida de abertura e perdeu por dois gols de diferença.