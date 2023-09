Quando enfrentou o Ceará no estádio Almeidão, fez um incrível confronto de quatro gols, empatando por 2 a 2. Apesar de ser visitante, o Vozão marcou com Erick, aos 3 minutos, e ampliou com Barletta, logo depois. A resposta do time da casa foi com Kleiton e Marcelinho, no final.