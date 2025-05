Com o início do Mundial de Tênis de Mesa em Doha, Hugo Calderano e sua parceira e namorada Bruna Takahashi já somaram uma vitória para a dupla mistas na manhã deste sábado (17), durante a disputa duas rodadas antes das oitavas de final. Eles superaram os malgaxes Fabio Rakotoarimanana e Hanitra Raharimanana por três sets a zero com as parciais de 11 /7, 11/7 e 11/6.

Além deles, outra dupla brasileira jogou em seguida, Guilherme Teodoro e Guilia Takahashi, cunhada de Hugo Calderano e irmã de Bruna, também tiveram ótimo desempenho contra os argentinos Francisco Sanchi e Ana Codina, fechando o jogo em 3 a 1.

Com Calderano ocupando a terceira posição do ranking mundial e Takahashi a décima sexta, a dupla conseguiu vencer sem muitas surpresas a dupla adversária de Madagascar. Desde o início, foram aplicando vantagem no jogo, causando complicações para os seus concorrentes que nunca conseguiam seguir uma sequência de pontos.

A partida teve duração de 16 minutos, e a dupla brasileira teve 51.85% de vantagem nos serviços no jogo, provando seu favoritismo e domínio. Os brasileiros, assim, jogaram diante dos erros que eram apresentados pelos oponentes e puderam conquistar um resultado sem sustos e se colocam no caminho para as oitavas de final, restando duas partidas até lá.

Segunda dupla brasileira no Mundial de Tênis de Mesa

No segundo jogo de duplas mistas, foi a vez de Guilherme Teodoro e Guilia Takahashi contra os argentinos Francisco Sanchi e Ana Codina. Nessa disputa, foi possível acompanhar os brasileiros suando a camisa para conseguir o resultado de três a um.

Desde o primeiro set, as duplas deram uma demonstração de como são partidas de Brasil e Argentina. Indo de ponto a ponto, conseguiram fechar as duas primeiras parciais em 11/6 e 11/4. Com o começo do terceiro set, os adversários complicaram para a dupla brasileira fechando em 11/9, esquentando o jogo.

Giulia Takahashi e Guilherme Teodoro na disputa de dupla mista contra os argentinos Francisco Sanchi e Ana Codina (Foto: Reprodução/CBTM)

Mas com o quarto set iniciado, Teodoro e Takahashi sabiam que não podia deixar que seus oponentes gostassem ainda mais da partida. A disputa foi tanta que chegaram a empatar em nove a nove. Com sua determinação, os brasileiros passaram a frente com o match point e fecharam a partida em 11/9. Com o resultado, de três a um, dupla também se mantém viva na disputa.

