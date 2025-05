Oscar Piastri conquistou pole position do GP do Bahrein na tarde deste sábado (12), no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Ímola. O australiano manteve o bom desempenho de todo o fim de semana para mais um P1 da McLaren, ao cravar 1m14s670, além de destacar a vantagem da equipe na F1 2025. Max Verstappen e George Russell completam as três primeiras posições do grid.

O brasileiro Gabriel Bortoleto se envolveu em uma polêmica no fim do Q1, mas garantiu a vaga para a segunda etapa. Apesar disso, o novato não conseguiu fazer um novo bom tempo e terminou na 14ª posição, onde largará no domingo (18).

Como foi a Classificação do GP da Emilia-Romagna?

Q1: "Perca total" de Tsunoda e Colapinto, e Bortoleto fica por pouco

As duplas da Sauber, Haas, Ferrarri, Williams e Aston Martin foram os primeiros a entrar na pista. Nico Hulkenberg marcou 1m17s022 e garantiu provisoriamente a primeira colocação, que logo foi superado pelo companheiro Gabriel Bortoleto. O brasileiro se manteve na frente até Fernando Alonso garantir a liderança, mas Alex Albon não demorou para garantir sua volta rápida para tomar a frente.

Com 12 minutos para o fim, Yuki Tsunoda pegou a zebra interna na curva 1, rodou e chegou a capotar por cima das barreiras, o que destruiu com sua Red Bull. Assim, a primeira bandeira vermelha da classificatória foi acionada. A corrida retornou cerca de 15 minutos depois, com Franco Colapinto, Hulkenberg, Bortoleto, Oliver Bearman e Esteban Ocon.

Batida de Yuki Tsunoda no Q! das classificatórias do GP da Emilia-Romagna (Foto: Reprodução/F1 TV)

Na pista, Max Verstappen garantiu o topo da classificação facilmente, enquanto Lando Norris alcançou "apenas" a sexta colocação em sua primeira volta rápida. Líder do Mundial de Construtores, Oscar Piastri marcou 1m15s500 e ficou com o segundo lugar - 0,3s atrás do piloto da Red Bull.

Faltando menos de 1 minuto para o fim do Q1, Bearman garantiu tempo suficiente para tirar Bortoleto da 15ª colocação, mas teve sua volta deletada, o que ajudou o brasileiro. Enquanto isso, Colapinto perdeu o controle de sua Alpine e foi em direção aos muros, o que gerou uma nova bandeira vermelha.

Liam Lawson, Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, Oliver Bearman e Yuki Tsunoda foram eliminados no Q1.

Q2: Dupla da Ferrari é eliminada, e Sainz surpreende

Em meio a polêmica entre Bortoleto e Bearman, o brasileiro foi o primeiro a sair dos boxes para o Q2 e a marcar pontos na etapa. Não demorou, no entanto, para as grandes equipes garantirem tempos para alcançar o topo da tabela, com Verstappen, Norris e Piastri em sequência assumindo a liderança.

Com o top-5 garantido, a maior luta aconteceu a parte de baixo, com os pilotos correndo atrás do prejuízo nos últimos segundos da segunda etapa. Os tempos de Carlos Sainz - que foi para 1º -, Alonso e Lance Stroll surpreenderam ao garantirem a classificação aos três, o que rendeu a eliminação das duas Ferraris.

Assim, Charles Leclerc e Lewis Hamilton ficam de fora do top-10 em território italiano, assim como Antonelli. O brasileiro tentou superar as improbabilidades, mas não foi suficiente para garantir a vaga inédita no Q3 com sua Sauber.

Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto e Franco Colapinto foram eliminados no Q2.

Q3: Erro de Norris, surpresa de Russell e Piastri campeão

Norris abriu a primeira volta rápida da terceira qualificatória, mas logo foi superado pelo companheiro de McLaren por 0,1 segundos. A liderança, no entanto, foi tomada em seguida por Verstappen que passou por muito pouco o Piastri, com 1m14s772.

Forte na F1 2025, George Russell se manteve "tímido" no Q3 e sua melhor colocação foi na quarta colocação, atrás de Norris. O tempo foi zerado e as últimas voltas rápidas foram realizadas, com Piastri assumindo o primeiro lugar provisório, confirmada após erros do companheiro de McLaren e Verstappen. Com compostos médios, o veterano da Mercedes assumiu o top-3 com 1 segundo a frente do #4.

Além da escolha de pneu de Russell, a grande surpresa do Q3 veio das duas Williams e duas Aston Martin, que conseguiram se firmar entre os 10 mais bem colocados para o GP da Emilia-Romagna. Novo erro custou para Norris uma melhor classificação. O britânico terminou na quarta posição, a frente de Alonso, Sainz, Albon, Stroll, Hadjar e Gasly, respectivamente.