Palpite: Suíça x Alemanha – Eurocopa – 23/6/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 23/06/2024 - 08:26 • Rio de Janeiro • Atualizada em 24/06/2024 - 13:51

Já classificada para a próxima fase, a Seleção Alemã disputa de forma direta a liderança do Grupo A contra a Suíça, que segue na segunda colocação. O jogo começa às 16h (de Brasília) de domingo (23). As equipes se encontram no Deutsche Bank Park em Frankfurt, Alemanha. Assista no SporTV e Globoplay.

Palpite Suíça x Alemanha

Praticamente garantida na próxima fase da competição, a Suíça precisa da vitória caso queira se classificar ao mata-mata na primeira posição do Grupo A. Enquanto isso, a Alemanha conquistou 100% dos pontos disputados na Euro 2024, seguindo como forte candidata ao título do torneio.

Ainda que não precise do resultado positivo para garantir a primeira colocação, a Seleção Alemã tem mostrado uma grande superioridade técnica em relação às suas adversárias, sendo provável que finalize sua campanha na fase de grupos com chave de ouro. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Alemanha”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Alemanha

Suíça e seu desempenho atual

A Suíça confirmou o sólido momento e praticamente garantiu sua presença nas oitavas de final da Euro 2024. Com quatro pontos somados em duas rodadas disputadas, é a vice-líder isolada do Grupo A.

Na estreia da competição, o elenco surpreendeu a Hungria com uma vitória maiúscula. Com tentos assinalados a seu favor por Duah, Aebischer e Embolo, confirmou os três pontos ao triunfar por 3 a 1.

Na rodada seguinte, encarou a Seleção Escocesa. Chegou a ter sua rede vazada logo aos 13 minutos, com McTominay abrindo o placar. No entanto, foi melhor durante o resto da partida e buscou a igualdade com Shaqiri, aos 26. Chegou a passar na frente do marcador, mas o gol de Ndoye foi anulado e o placar final ficou em 1 a 1.

Alemanha e sua última performance

A Alemanha tem um início avassalador na Euro 2024. Anfitriã do torneio, não desperdiçou a oportunidade de encarar a modesta Seleção Escocesa na rodada inaugural, onde goleou sua oponente por 5 a 1.

Na rodada seguinte, teve um pouco mais de dificuldade para superar os húngaros. No entanto, foi superior em todos os aspectos dentro de campo, conseguindo um novo triunfo maiúsculo, dessa vez por 2 a 0, em partida que teve 63% da posse de bola em seu favor.

Vale destacar ainda, que as expectativas em torno da Seleção Alemã eram altas para a Euro 2024, tendo em vista as excelentes performances do elenco na atual temporada, onde venceram três dos quatro amistosos disputados.