Palpite: Real Sociedad x Cádiz – La Liga – 15/3/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 15/03/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

A Real Sociedad enfrenta o Cádiz nesta 29ª rodada buscando somar mais três pontos e subir na tabela do Campeonato Espanhol. O juiz apita o início do confronto nesta sexta-feira (15) às 17h (de Brasília). As equipes se encontram no Estádio Anoeta, em San Sebastián, Espanha. Assista no STAR+.

Palpite Real Sociedad x Cádiz

Depois da eliminação na Champions League, a Real Sociedad voltou a vencer no jogo mais recente, por La Liga, encerrando o jejum sem vitórias que possuía. Já o Cádiz também vem de resultado positivo, mas está na zona de rebaixamento, tentando se manter na primeira divisão.

O retrospecto de la reale conta com placares de três ou mais gols marcados. Em contraponto, los piratas possuem resultados mais baixos. As duas equipes precisam vencer e prometem jogo emocionante, sendo indicado um palpite no mercado de “Total de Gols – Mais de 2,5”.

Palpite do Jogo - Total de Gols – Mais de 2,5

Como chega a Real Sociedad

A Real Sociedad se redimiu de quatro jogos sem vencer no mais recente que disputou, ganhando de virada do Granada por 3 a 2 no estádio Nuevo Los Cármenes. O duelo foi excelente, com ótimas chances para os dois lados, apesar da diferença entre as equipes na tabela.

De pênalti, Uzuni abriu o placar do graná, enquanto Sadiq descontou para os visitantes. Ainda na primeira parte, o time da casa marcou de novo com o camisa 11. No segundo tempo, Robin Le Normand e André Silva balançaram as redes e deram a vitória a la reala.

Quando recebeu o Paris Saint-Germain no estádio Anoeta para o jogo da volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, acabou perdendo por 2 a 1 e foi eliminado. Na primeira partida, estádio Parc des Princes, os franceses venceram por 2 a 0.

Neste segundo encontro, Kylian Mbappé foi a peça chave para o sucesso do PSG, anotando os dois gols da vitória. Na ponta esquerda, o camisa 7 driblou um defensor e chutou forte no canto. Com ótima assistência de Vitinha, o atacante recebeu sozinho e ampliou o resultado.

Atualmente, a Real Sociedad está com vaga para a Liga da Conferência Europeia, em sexto lugar da tabela de classificação do Campeonato Espanhol. Com 11 vitórias e dez empates, tem acumulado um total de 43 pontos.

Como chega o Cádiz

A situação do Cádiz é muito mais complicada que a do atual adversário, com apenas 22 pontos e na 18ª posição da classificação geral de La Liga, zona de rebaixamento. Dentre as 27 rodadas que já jogou, conseguiu três vitórias, 13 empates e sofreu 12 derrotas.

Depois de mais de 20 partidas sem vencer no Campeonato Espanhol, los piratas encerraram o jejum ao derrotar o Atlético de Madrid por 2 a 0 no estádio Nuevo Mirandilla.

O número de chances entre as equipes foi bem similar, apesar da diferença de desempenho na competição. Sendo mais efetivo, el submarino amarillo marcou os dois gols com Juanmi, um no primeiro e outro no segundo tempo.

Na rodada anterior, o Cádiz visitou o Rayo Vallecano no estádio Campo de Vallecas e empatou por 1 a 1. Embora fossem visitantes, los piratas criaram 16 jogadas perigosas, mas el rayito teve mais chutes na baliza e posse de bola.

Entre as chances mais claras, o time da casa balançou as redes com Florian Lejeune. Nos acréscimos, el submarino amarillo igualou tudo com Javier Carrera e evitou mais uma derrota.