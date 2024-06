Palpite: Paraguai x Brasil – Copa América – 28/6/2024

(Foto: Patrick T. Fallon/AFP)







Publicada em 28/06/2024 - 01:02

De forma surpreendente, o Brasil não conseguiu balançar as redes da Costa Rica na estreia da competição. Seu adversário da rodada atual, Paraguai, acabou derrotado em sua primeira aparição contra a Colômbia. O jogo começa às 22h (de Brasília) da sexta-feira (21). As equipes se encontram no Estádio Allegiant em Nevada, Estados Unidos. Assista no SporTV e Globo.

Palpite Paraguai x Brasil

Entre gol anulado e bola na trave, o Brasil ficou no empate sem gols contra a Costa Rica na rodada inaugural desta competição. Do outro lado, o Paraguai não conseguiu somar um ponto sequer na estreia diante da Seleção Colombiana, em partida que foi derrotado por 2 a 1.

Apesar do terrível resultado para a Seleção Brasileira na estreia da Copa América, o elenco comandado por Dorival Júnior mostrou ampla superioridade técnica em relação a sua oponente. Agora, mais uma vez é o grande favorito, tendo em vista que enfrenta um adversário que costuma oferecer brechas defensivas. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Brasil”.

Palpite Final: Vitória do Brasil

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Paraguai e seu desempenho atual

O Paraguai chegou para a Copa América sem grandes expectativas de uma campanha robusta. Em um grupo com Brasil, Colômbia e Costa Rica, deve brigar pela terceira colocação com a Seleção Costarriquenha.

Nos amistosos que antecederam o início da competição, ficou no empate sem gols contra o Peru; foi goleado pelo Chile por 3 a 0; e por último mas não menos importante, superou o Panamá por 1 a 0.

Na estreia da Copa América, teve a difícil missão de iniciar sua trajetória contra a Colômbia. Apesar de ter feito um gol de honra com Enciso, foi dominado taticamente e com apenas 38% da posse de bola, acabou derrotado por 2 a 1.

Brasil e sua última performance

O Brasil segue colecionando resultados vexatórios em competições oficiais nos últimos anos. Na estreia da Copa América, protagonizou o primeiro empate da história da seleção contra a modesta Costa Rica.

No confronto, é fato que a Seleção Brasileira foi muito superior tecnicamente. Com 70% da posse de bola e 19 finalizações contra apenas duas de sua adversária, faltou qualidade na hora de acertar o alvo, ficando apenas na igualdade sem gols.

Mesmo assim, é inegável que as expectativas em torno do elenco comandado por Dorival Júnior seguem altas. Afinal, nos quatro amistosos disputados antes da Copa América, foram duas vitórias e dois empates protagonizados pela seleção.