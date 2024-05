Palpite: Palmeiras x San Lorenzo – Copa Libertadores – 30/5/2024

Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 30/05/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

Garantido na primeira colocação do Grupo F, o Palmeiras entra em campo buscando encerrar sua campanha na primeira fase com chave de ouro contra o San Lorenzo, sendo um dos únicos cinco clubes invictos na Libertadores. O jogo começa às 19h (de Brasília) da quinta-feira (30). As equipes se encontram no Allianz Parque, em Perdizes. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Palmeiras x San Lorenzo

Garantido nas oitavas de final da Libertadores com uma campanha avassaladora, o Palmeiras apenas cumpre tabela na rodada final. Enquanto isso, o San Lorenzo precisa apenas do empate para se garantir nas oitavas de final da competição, mas mesmo perdendo ainda terá chances de alcançar a fase mata-mata.

Em jogo que marca a despedida da estrela palmeirense do elenco, o Verdão deve encarar com grande seriedade e também busca manter sua invencibilidade na competição, sendo o favorito contra o clube argentino. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Palmeiras”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Palmeiras

Palmeiras e seu desempenho atual

O Palmeiras realizou uma trajetória de gala até o final da quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, já tendo vaga assegurada nas oitavas de final na primeira colocação do Grupo F.

Com treze pontos conquistados, realizou uma campanha marcada por quatro vitórias e um empate, sendo um dos poucos clubes ainda invictos na Liberta.

Recentemente, também garantiu presença nas oitavas de final da Copa do Brasil, depois de eliminar o Botafogo-SP na terceira fase por 1 a 0 no agregado dos jogos (ida e volta).

San Lorenzo e sua última performance

O San Lorenzo chega em situação confortável na última rodada da fase de grupos da Copa LIbertadores.

Com uma campanha acima das expectativas até o final da 5ª jornada, segue na vice-liderança do Grupo F, tendo sete pontos conquistados (duas vitórias, um empate e duas derrotas).

Um empate contra o Verdão classifica matematicamente o San Lorenzo para as oitavas de final, mas mesmo que perca, ainda tem chances de alcançar vaga na fase mata-mata.