Palpite: Osasuna x Villarreal – Campeonato Espanhol – 25/5/2024

Publicada em 25/05/2024 - 01:02

Independente do resultado do confronto, ambos os clubes irão terminar na zona mista da tabela do Campeonato Espanhol. O jogo começa às 9h (de Brasília) de sábado (25). As equipes se encontram no Estádio Reyno de Navarra, em Pamplona, Espanha. Assista no STAR+.

Palpite Osasuna x Villarreal

Com resultados inconsistentes na reta final da competição, o Osasuna carrega apenas uma vitória nas últimas sete rodadas disputadas. Enquanto isso, o Villarreal faz apresentações bem mais convincentes em suas aparições mais recentes, com quatro vitórias nas últimas seis partidas.

Mesmo sendo visitante na rodada final, é indiscutível o fato do Villarreal estar realizando performances mais sólidas que o Osasuna, sendo extremamente arriscado apostar em qualquer resultado diferente deste. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Villarreal”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Villarreal

​- 2.25 na bet365

- 2.25 na Betano

- 2.30 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Osasuna e seu desempenho atual

O Osasuna não fez uma campanha dentro do esperado no Campeonato Espanhol. Na metade inferior da tabela, a equipe figura na 11ª colocação ao final da penúltima rodada.

Caso surpreendesse o Villarreal, ainda teria chance de terminar na 10ª posição, o que garantiria sua presença na metade superior ao final das 38 rodadas.

Mesmo assim, a equipe foi capaz de vencer apenas uma rodada nas últimas sete disputadas, sendo o triunfo conquistado justamente na última vez que entrou em campo, por 4 a 1 contra o Atlético de Madrid.

Villarreal e sua última performance

O Villarreal realizou uma temporada abaixo das expectativas no Campeonato Espanhol. Ficou apenas na oitava colocação ao final da competição, já que a última rodada não mudará este fato.

Com 52 pontos conquistados em 37 rodadas disputadas, realizou uma trajetória marcada por quatorze vitórias, dez empates e treze derrotas.

O principal objetivo do clube não foi cumprido, que era terminar entre os sete primeiros colocados e consequentemente garantir uma vaga para alguma das principais ligas da UEFA.