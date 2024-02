A grande final da Copa das Nações Africanas será entre Nigéria e Costa do Marfim. O jogo será neste domingo (11) às 17h (de Brasília). E o palco da decisão será o Estádio Olímpico de Ebimpé, em Abidjã, Costa do Marfim. Assista ao jogo nas plataformas digitais da Band, Bandplay, band.com.br e no canal do Esporte Na Band no YouTube.