Palpite: Junior x Botafogo – Copa Libertadores – 28/5/2024

Publicada em 28/05/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

Igualados com nove pontos cada, as equipes se enfrentam em partida que vale a classificação para as oitavas de final na primeira posição do Grupo D, lembrando que o empate beneficia o Junior. O jogo começa às 19h (de Brasília) da terça-feira (28). As equipes se encontram no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez em Barranquilla, Colômbia. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Junior x Botafogo

Em boa fase na temporada, o Junior possui apenas uma derrota nas últimas dez vezes que entrou em campo, seguindo na briga por título nas competições que disputa. Enquanto isso, o Botafogo também vive um bom momento, com apenas um tropeço nas dez partidas mais recentes.

Tendo a necessidade de somar os três pontos na rodada final e chegando com o elenco preparado fisicamente por conta das partidas adiadas no Brasileirão, o Fogão deve comandar as principais ações da partida mesmo atuando como visitante, sendo provável que termine com os três pontos somados. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Botafogo”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Botafogo

​- 2.75 na bet365

- 2.85 na Betano

- 2.70 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Junior e seu desempenho atual

O Junior segue realizando campanhas convincentes na competição que disputa neste primeiro semestre de 2024. Na Copa Libertadores, sua trajetória tem sido acima das expectativas ao final da quinta rodada.

Nesta competição, soma nove pontos ao final da quinta rodada, tendo vaga assegurada nas oitavas de final e sendo o único clube do Grupo D que continua invicto.

Com duas vitórias e três empates na Liberta, seu resultado mais recente foi um importantíssimo triunfo contra o LDU Quito, no Equador, por 1 a 0.

Botafogo e sua última performance

O Botafogo faz excelentes performances neste primeiro semestre. Com apenas uma derrota nas últimas dez partidas disputadas, tem tido campanhas de gala nas competições que disputa.

Na Copa Libertadores, já tem vaga assegurada nas oitavas de final, tendo nove pontos somados ao final da quinta rodada (três vitórias e duas derrotas).

Na aparição mais recente do clube carioca, a equipe eliminou o Vitória na terceira fase da Copa do Brasil, garantindo presença nas oitavas de final de mais um torneio de grande relevância.