Palpite: Internacional x São Paulo – Campeonato Brasileiro – 13/6/2024

Publicada em 13/06/2024

Enquanto o São Paulo tenta se manter entre os quatro primeiros, o Internacional busca vaga no G4, estando na oitava posição ao final da sétima rodada. O jogo começa às 20h (de Brasília) da quinta-feira (13). As equipes se encontram no Estádio Heriberto Hülse em Criciúma.

Palpite Internacional x São Paulo

Em bom momento, o Internacional sofreu apenas uma derrota nas últimas cinco vezes que entrou em campo. Enquanto isso, o São Paulo ainda não sabe o que é perder desde a chegada do treinador argentino, ostentando uma sequência de onze jogos de invencibilidade.

Com níveis técnicos e táticos semelhantes, as duas equipes atravessam um momento sólido na temporada, sendo arriscado apostar no triunfo de qualquer um dos dois. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança.

Internacional e seu desempenho atual

O Internacional beira o G4 do Brasileirão ao final da sétima rodada. Mesmo com duas partidas a menos em relação a maioria dos competidores, ocupa a oitava posição.

Com dez pontos somados em cinco partidas disputadas, o Colorado protagonizou até então uma campanha marcada por três vitórias, um empate e também uma derrota.

Na última vez que entrou em campo pelo Brasileirão, visitou o Cuiabá e não se intimidou, vencendo o lanterna da tabela por 1 a 0, com gol assinalado por Hugo Mallo aos 69’.

São Paulo e sua última performance

O São Paulo mantém excelentes campanhas em todas as competições que disputa neste primeiro semestre. Recentemente, alcançou as oitavas de final da Copa Libertadores, ficando em primeiro lugar de seu respectivo grupo ao superar o Talleres de Córdoba, por 2 a 0, na rodada final da fase de grupos.

Também alcançou as oitavas de final da Copa do Brasil sem maiores problemas, após despachar o modesto elenco do Águia de Marabá na terceira fase da competição.

Na Série A do Brasileirão, ocupa a quarta posição com 13 pontos somados. Na última vez que entrou em campo, alcançou a terceira vitória consecutiva no torneio, depois de superar o Cruzeiro por 2 a 0.