Palpite: Internacional x Delfín – Copa Sul-Americana – 8/6/2024

08/06/2024

Apesar do triunfo convincente contra o Tomayapo na rodada anterior, o Internacional precisa dos três pontos contra o Delfín para se classificar para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. O jogo começa às 21h30 (de Brasília) de sábado (8). As equipes se encontram no Estádio Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. Assista no STAR+ e ESPN.

Palpite Internacional x Delfín

Após vencer sua segunda partida na Sula, o Internacional precisa confirmar o favoritismo para avançar até as oitavas de final, já que teve um início de campanha ruim. Enquanto isso, o Delfín surpreendeu e precisa apenas do empate para garantir presença nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, já que segue na vice-liderança com um saldo de gol superior ao do Inter.

Apesar da péssima campanha inicial do Colorado na Sula, o clube gaúcho se recuperou na temporada e faz performances cada vez mais sólidas, sendo improvável que não some os três pontos diante de sua torcida na rodada final. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Internacional”.

Internacional e seu desempenho atual

O Internacional segue se recuperando dos impactos negativos causados pelo desastre natural no Rio Grande do Sul, que fizeram com que a equipe caísse de rendimento nas competições que disputa.

Na Copa Sul-Americana não foi diferente, tendo um terrível início de competição e se complicando em grupo que era o franco favorito a se classificar em primeiro lugar.

Porém, na última vez que entrou em campo, visitou o Tomayapo, na Bolívia, e venceu facilmente por 2 a 0. Dessa forma, depende apenas de si mesmo nesta última rodada para garantir vaga nas oitavas de final da Sula.

Delfín e sua última performance

O Delfín surpreendeu e chega com chances reais de classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana nesta rodada, necessitando apenas do empate para realizar este feito.

Em um grupo com Belgrano, Internacional e Real Tomayapo, era esperado que a equipe brigasse pela penúltima posição contra o clube boliviano, mas segue na vice-liderança.

Com oito pontos conquistados em cinco rodadas disputadas, venceu duas partidas, sendo a última delas um triunfo contra o Real Tomayapo, dentro do Estádio Jocay, por 4 a 3.