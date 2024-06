Palpite: Holanda x Áustria – Eurocopa – 25/6/2024

ALBERTO PIZZOLI / AFP







Finalizando a segunda rodada na primeira posição do Grupo D, a Holanda precisa apenas da vitória contra a Seleção Austríaca para se classificar às oitavas de final na liderança. O jogo começa às 13h (de Brasília) da terça-feira (25). As equipes se encontram no Estádio Olímpico de Berlim em, Berlim, Alemanha. Assista na Globoplay e Cazé TV.

Palpite Holanda x Áustria

Após protagonizar o primeiro empate sem gols da Euro 2024 na última vez que entrou em campo, a Holanda depende apenas de si mesma para garantir a liderança do Grupo D. Enquanto isso, a Áustria conquistou seus primeiros pontos na última vez que entrou em campo, após superar facilmente a Seleção Polonesa por 3 a 1.

Com a quase vitória diante da França na rodada passada e a performance maiúscula na estreia contra a Polônia, é mais confiável apostar no triunfo da Holanda nesta rodada, tendo em vista que possui motivos maiores que a Áustria para somar os três pontos. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Holanda”.

Palpite Final: Holanda vence

Holanda e seu desempenho atual

A Holanda não decepcionou em sua performance mais recente contra uma forte candidata ao título, França, e quase saiu com a vitória. Isso porque, chegou a marcar o único gol da partida aos 70’, mas foi anulado após impedimento assinalado dentro de campo.

Porém, na estreia da Euro 2024, fez uma atuação robusta contra a Polônia. Em partida que chegou a levar o primeiro gol ainda aos 16’, virou a partida por 2 a 1 após enorme pressão exercida, com gols assinalados por Weghorst e Cody Gakpo.

Vale lembrar ainda, que a Seleção Holandesa chegou com as expectativas em alta para o início desta competição, já que goleou seus dois últimos adversários (Canadá e Islândia) nos amistosos preparatórios pelo mesmo placar de 4 a 0.

Áustria e sua última performance

A Áustria foi outra seleção que chegou com a expectativa elevada para o início da Euro 2024. Afinal, não perdeu uma partida sequer das quatro disputadas neste ano antes desta competição, vencendo três delas e empatando na outra oportunidade.

Na estreia, teve a infelicidade de cruzar uma forte candidata ao título do torneio, França, e não somou pontos. No entanto, apesar da derrota por 1 a 0, realizou um jogo equilibrado e teve suas chances de igualar o marcador.

Na rodada seguinte, confirmou o favoritismo de maneira controlada contra a Seleção Polonesa. Após empatar em 1 a 1 antes do intervalo, venceu por 3 a 1 com dois gols assinalados na segunda etapa, sendo eles feitos por Baumgartner e Arnautovic.