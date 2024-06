Palpite: Grêmio x Bragantino – Campeonato Brasileiro – 1/6/2024

Grêmio x The Strongest (ALBARI ROSA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/06/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

Entrando em campo pela primeira vez no Brasileirão desde o desastre natural no Rio Grande do Sul, o Grêmio recebe o Bragantino na sétima rodada da competição. O jogo começa às 16h (de Brasília) de sábado (1). As equipes se encontram no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Assista no Premiere.

Palpite Grêmio x Bragantino

Na volta a campo pelo Brasileirão, o Grêmio é o time que menos jogou na competição até o final da sexta rodada, buscando a metade superior da tabela contra o Massa Bruta. Enquanto isso, o Bragantino passa por um momento conturbado na Série A, estando sem vitória há três rodadas seguidas.

Com uma performance robusta na última rodada da Copa Libertadores, o Grêmio provou não estar fora de ritmo mesmo com a longa pausa na temporada, sendo o favorito no Couto Pereira contra o Braga. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Grêmio”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Grêmio

​- 2.75 na bet365

- 2.80 na Betano

- 2.80 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Visite a Pinnacle e conheça odds competitivas para apostar no Campeonato Brasileiro.

Grêmio e seu desempenho atual

O Grêmio vinha com receio de voltar a campo após a longa pausa pelo desastre natural no Rio Grande do Sul, principalmente por estar fora de ritmo em relação aos demais clubes brasileiros.

No entanto, espantou este medo ao realizar uma performance de gala na sexta rodada da Copa Libertadores, partida que marcou a volta do Tricolor Gaúcho à campo.

Contra o The Strongest, atropelou o clube boliviano por 4 a 0, com gols marcados por Soteldo, João Pedro, Everton Galdino e Gustavo Nunes, respectivamente.

Bragantino e sua última performance

O Bragantino faz mais um início de campanha sólido na Série A do Brasileirão. No começo da competição, venceu duas das primeiras rodadas e chegou a figurar no G4 da tabela.

Porém, não conseguiu manter o ritmo e acabou entrando em sua pior fase da temporada, estando há três rodadas consecutivas sem vitória, incluindo uma derrota contra o Bahia na mais recente.

Mesmo assim, o Massa Bruta tem motivos para sorrir. Confirmou passagem para as oitavas de final da Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, respectivamente.