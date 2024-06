Palpite: Fortaleza x Athletico-PR – Campeonato Brasileiro – 2/6/2024

(Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/06/2024 - 01:04 • São Paulo (SP)

Líder da competição vai até a Arena Castelão encarar o Tricolor Cearense

Invicto no Brasileirão, o Fortaleza recebe o líder da competição, Athletico-PR, que venceu suas duas últimas rodadas. O jogo começa às 18h30 (de Brasília) de domingo (2). As equipes se encontram na Arena Castelão, em Fortaleza. Assista no Premiere.

Palpite Fortaleza x Athletico-PR

Apesar de estar invicto no Brasileirão, o Fortaleza não realizou boas performances na competição e empatou suas últimas quatro rodadas. Enquanto isso, o Athletico-PR surpreende e segue liderando a tabela, com treze pontos somados ao final da sexta rodada.

Apesar das atuações pouco convincentes no Campeonato Brasileiro, o Tricolor Cearense aparece como favorito no confronto por seu alto aproveitamento na Arena Castelão, vindo motivado para buscar o triunfo contra o líder da competição. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Fortaleza”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Fortaleza

​- 2.25 na bet365

- 2.27 na Betano

- 2.25 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

O cupom KTO oferece um bônus para novos jogadores; Confira!

Fortaleza e seu desempenho atual

O Fortaleza atravessa um bom momento na temporada atual. Apesar de ter sido eliminado recentemente nas oitavas de final da Copa do Brasil, faz um sólido início de campanha na Sula.

Na Copa Sul-Americana, garantiu o avanço para as oitavas de final em primeiro lugar no Grupo D, após confirmar o favoritismo na última rodada contra o Sportivo Trinidense por 2 a 0.

Na Série A do Brasileirão, tem um começo considerado regular. Na 11ª colocação ao final da sexta rodada, tem apenas sete pontos somados, resultado de uma vitória e quatro empates.

Athletico-PR e sua última performance

O Athletico-PR faz uma temporada muito acima das expectativas neste primeiro semestre de 2024. Garantiu recentemente a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Também lidera a Série A do Brasileirão, tendo a mesma pontuação do Bahia (13) mas com o saldo de gols superior, resultado de nove tentos assinalados e apenas três sofridos.

Entretanto, perdeu a chance de se isolar de vez na ponta da tabela após perder a última rodada disputada na competição, quando foi superado pelo Palmeiras, por 2 a 0.