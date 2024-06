Palpite: Fluminense x Juventude – Campeonato Brasileiro – 1/6/2024

(Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/06/2024 - 01:04 • São Paulo (SP)

Em apuros na competição, o Tricolor Carioca recebe o Juventude na sétima rodada do Brasileirão, adversário este que volta a entrar em campo desde o desastre natural no Rio Grande do Sul. O jogo começa às 18h30 (de Brasília) de sábado (1). As equipes se encontram no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Assista no Premiere.

Palpite Fluminense x Juventude

Apesar do bom momento em outras competições, o Fluminense faz um pífio início de campanha no Brasileirão, estando no Z4 ao fim da sexta rodada. Enquanto isso, o Juventude também não faz um começo sólido na competição, beirando a zona de degola.

Apesar do momento ruim do Tricolor Carioca, é inegável sua maior qualidade técnica em relação ao Juventude. Além disso, o clube gaúcho deve chegar fora de ritmo, já que entrou em campo pela última vez no dia 28 de abril. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Fluminense”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Fluminense

Fluminense e seu desempenho atual

O Fluminense faz uma pífia apresentação no início do Brasileirão. Com apenas cinco pontos conquistados ao final da sexta rodada, venceu uma única partida na competição.

Na última jornada disputada dentro da Série A, foi até o Estádio do Morumbis encarar o São Paulo, onde saiu derrotado por 2 a 1 em partida que abriu o placar, mas levou a virada.

No entanto, é válido ressaltar que o Tricolor Carioca realiza campanhas sólidas nas outras competições que disputa, tendo alcançado recentemente as oitavas de final da Copa do Brasil e da Copa Libertadores.

Juventude e sua última performance

O Juventude entrou pela última vez em campo no dia 28 de abril, quando empatou em 1 a 1 contra o Athletico-PR no Estádio Alfredo Jaconi, sendo o gol marcado pelo clube gaúcho nesta partida por Erick.

Sendo um forte candidato a ser rebaixado na atual edição da Série A do Brasileirão, o Juventude segue encostado na zona de degola desde a primeira rodada.

Na 15ª colocação, soma cinco pontos ao final da sexta rodada. Porém, é válido ressaltar que o Alviverde é o clube que menos entrou em campo na competição, tendo apenas doze pontos disputados.