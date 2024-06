Palpite: Flamengo x Bahia – Campeonato Brasileiro – 20/6/2024

(Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Apesar do empate na rodada mais recente, o Flamengo segue em sua melhor fase na temporada, encarando o Bahia nesta rodada, em partida que pode dar a liderança à uma das equipes. O jogo começa às 20h (de Brasília) da quinta-feira (20). As equipes se encontram no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Assista o confronto no Premiere.

Palpite Flamengo x Bahia

Ostentando uma sequência de sete partidas sem derrotas, o Flamengo segue sendo um forte candidato ao título do Brasileirão. Enquanto isso, o Bahia carrega uma sequência de invencibilidade ainda maior, estando há dez confrontos consecutivos sem derrotas.

Apesar da incrível sequência de resultados do Tricolor Baiano, o jejum de derrotas deve ser encerrado nesta rodada. O Flamengo tem sido extremamente eficiente e proveitoso atuando no Maracanã, sendo provável que exerça uma forte pressão ofensiva desde o 1º minuto e saia com os três pontos conquistados. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Flamengo”.

Flamengo e seu desempenho atual

O Flamengo teve sua sequência de seis vitórias consecutivas encerrada na rodada anterior, mas segue ostentando uma sequência de sete partidas sem derrotas.

No confronto mais recente, teve a difícil missão de encarar o Furacão na Ligga Arena. Em partida truncada e equilibrada, o jogo se desenrolou 0 a 0 até os 90 minutos.

Quando a partida parecia resolvida em um empate sem gols, Fernandinho abriu o placar para o Athletico-PR nos acréscimos, de pênalti. No entanto, o Rubro-Negro não se deu por vencido e buscou o empate em 1 a 1 no último minuto do tempo acrescido, com Evertton.

Bahia e sua última performance

O Bahia também faz uma incrível e surpreendente campanha na Série A do Brasileirão. Terceiro colocado da tabela, soma 18 pontos ao final da 9ª rodada, tendo apenas um ponto a menos que o líder.

Na última rodada disputada, fez jus ao mando de campo contra o Tricolor Cearense. No confronto contra o Fortaleza, comandou as principais ações durante os 90 minutos e venceu por 1 a 0, com gol assinalado por Jean Lucas.

Em paralelo com o Campeonato Brasileiro, foi eliminado recentemente na semifinal da Copa do Nordeste e avançou até as oitavas de final da Copa do Brasil.