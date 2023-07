Independente da primeira partida, as seleções são grandes adversárias e é aguardado muito equilíbrio nesta segundo rodada do Grupo E. A nossa recomendação é no mercado de “Total de Gols – Mais de 2,5”. A equipe de Alex Morgan costuma balançar as redes muitas vezes, igualmente são as holandesas. Então, é um prognóstico com chance elevada de acontecer.